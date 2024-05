Krejčí si pochvaloval růst Sparty. O budoucnosti mluvit nechtěl, myslel na oslavy i double

Obránce Ladislav Krejčí (25) dovedl podruhé za sebou jako kapitán fotbalisty pražské Sparty k mistrovskému titulu. Obou si váží stejně, cítí však, že současný tým je silnější a vyspělejší než před rokem. Český reprezentant přispěl dvěma asistencemi v Mladé Boleslavi k hladké výhře 5:0, kterou Letenští kolo před koncem ligové soutěže rozhodli o mistrovské obhajobě. Podle Krejčího jeho tým dokázal, že je na domácí scéně nejsilnější.

Kapitán Sparty se hned v Mladé Boleslavi ujal oslav s fanoušky a zdůraznil, že je neskutečně pyšný na hráče a realizační tým. "Nechci teď soudit, oba tituly jsou neskutečné. Právě pro tohle fotbal děláte. Rozdíl mezi nimi? Cítil jsem teď z kluků větší zkušenost, chuť a jistotu. Když porovnám loňský titulový zápas na Slovácku a tady, je to jasná odpověď, jak jsme byli připraveni nyní. Sparta navíc dokázala obhájit titul poprvé po 23 letech," uvedl rodák z Rosic po utkání na tiskové konferenci.

Zatímco loni se Sparta radovala v Uherském Hradišti z titulu po vydřené bezbrankové remíze, dnes k němu došla kanonádou, kterou čtyřmi góly řídil Jan Kuchta. "Byl jsem hodně klidný. Od příjezdu do Mladé Boleslavi jsem necítil žádné pochyby. Když jsme se bavili o různých věcech s kluky, energie, která v nás je, aby nastartovala zápas a udělala dobrý základ, tam byla. Po dlouhé době šlo o klidnější utkání, nemuseli jsme se bát o výsledek," řekl Krejčí.

Krejčího pozápasový rozhovor pro O2 TV Sport

Reprezentační obránce vyzdvihl zásluhy trenéra Briana Priskeho a celého jeho realizačního týmu. "Nebylo to jednoduché, Sparta přebudovala celou strategii. Postupnými kroky a vizí, které každý věřil. Naše sebevědomí srazilo klopýtnutí v Evropské lize, kdy jsme narazili na Liverpool. Dokázali jsme však rychle reagovat, abychom si domácí prvenství a dominanci udrželi. Pádů v minulé sezoně bylo víc. Teď jsme byli konzistentní. Nechci říct, že titul může vyhrát každý, ale vyhrát ho dvakrát po sobě je určitě síla a vzkaz, že Sparta je v Česku po všech směrech nejlepší tým."

Staronoví mistři teď dostanou den volna. Jejich euforii mírní středeční finále domácího poháru v Plzni proti Viktorii. "Budu slavit ve stulpnách, svleču se až v pondělí. Dneska si oslavy užijeme naplno. Když za něčím jdete, pak je důležité si to taky užít. Zážitky se tvoří i z oslav. Zítra máme volno, zregenerujeme. Od pondělí budeme šlapat, abychom mohli udělat double. Oslavy titulu ale nechci jen tak přejít," uvedl Krejčí těsně před tím, než mužstvo vyrazilo na triumfální cestu do Prahy.

Kapitán Letenských neprozradil, zda bude dres pražského klubu oblékat i v příští sezoně. "Dokud budu ve Spartě, budu pro ni žít a dýchat. Jsou to asi otázky moc do budoucna, teď si chci užít tenhle moment, " reagoval v pozápasovém rozhovoru pro O2 TV Sport Krejčí. V nedávné době byl spojován zejména s přesunem do španělské La Ligy.