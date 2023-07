Oslabené Pardubice mají první bod, Sigma premiérovou výhru. Ostrava hostí Slovácko

Prvního bodu se ve 2. kole FORTUNA:LIGY dočkaly Pardubice i Jablonec, v jejich vzájemném utkání se urodila bezgólová remíza. Spokojenější mohou být domácí Východočeši, kteří hráli od 24. minuty bez vyloučeného brankáře Antonína Kinského (20). Utkání v Olomouci, které na zhruba 20 minut přerušila průtrž mračen, ovládla domácí Sigma, Karvinou přehrála 3:1. V posledních sobotním utkání hostí Ostrava Slovácko. Sledujte zápasy české nejvyšší soutěže prostřednictvím textového i audio komentáře na Livesport.cz.

První příležitost si připsali domácí, když z přímého kopu poslal nepříjemnou dělovku k tyči Michal Surzyn, gólman si však jeho ránu vychutnal. Záhy se do úniku hnal jablonecký Vakhtang Chanturishvili, Kinský ale skvělým výběhem útok zastavil. Další velkou šanci měl ve 12. minutě na kopačce Ladislav Krobot, avšak proti jeho střele z předbrankového prostoru vynikl gólman Jan Hanuš.

Rozjetým Pardubicím zkomplikoval utkání nevybíravým zákrokem domácí gólman Kinský, který surově naskočil do Chanturishviliho, za což viděl červenou kartu. Poprvé však mohli hosté těžit z početní výhody až krátce před přestávkou, kdy se přece jen dočkali velké příležitosti. Po zaváhání obránce ale skvěle zaskočil proti úniku Václava Drchala střídající gólman Viktor Budinský.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Ani po změně stran nedokázali Jablonečtí přetavit početní výhodu v trvalejší tlak. Naopak hosté působili mnohem nervózněji, což vyústilo ve dvě žluté karty, přičemž při té druhé nebyl Matěj Polidar daleko od srovnání počtu sil na hřišti. Blízko otevření skóre byl v 63. minutě Jan Chramosta, při střele z hranice malého vápna ale podklouzl a trefil pouze tyč.

Ve 12. minutě jako první zahrozili Slezané, odvrácený centr Lukáše Budínského si u penaltového puntíku našel Daniel Bartl, jenže jeho projektil orazítkoval pouze břevno. O tři minuty později se tak prosadili Hanáci zásluhou Lukáše Juliše, jenž si elegantně zpracoval přihrávku Juraje Chvátala a střelou z otočky nedal hostujícímu brankáři šanci. Hráči Olomouce po otevření skóre na hřišti dominovali a snažili se o navýšení vedení. Ve 28. minutě se téměř mezi střelce zapsal Jan Vodháněl, ale střelu z malého vápna poslal jen do břevna.

Nicméně už o pět minut později Lukáš Vraštil přihrál balon ve vápně stojícímu Julišovi, jenž jej chytře přepustil za ním nabíhajícímu Ondřeji Zmrzlému, který střelou ke vzdálenější tyči poslal domácí do dvoubrankového vedení. V závěru prvního poločasu však Papalelé úspěšně zakončil protiútok a vrátil Karvinou zpět do zápasu. Po změně stran nadále Hanáci kontrolovali míč, ale defenziva Slezanů jim nedovolovala vytvořit si vážnou střeleckou příležitost.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Posléze ovšem olomoučtí fotbalisté upadali chvílemi do pasivity, ale Karviňáci toho nedokázali využít. V 66. minutě udělal velkou minelu Jakub Lapeš, hostující brankář totiž špatně odkopl míč a daroval gól Janu Navrátilovi, který dalekonosným lobem poslal balon do odkryté branky. To již na Andrově stadionu silně pršelo, kvůli čemuž nakonec sudí zápas přerušil na asi 20 minut. Duel pak po nečekané přestávce nabídl jedinou šanci, jenže technickou střelu Budínského vytěsnil domácí gólman do zámezí.

Tabulka FORTUNA:LIGY