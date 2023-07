Ligový semafor: Smolná premiéra, rychlé varování pro Koubka i návrat Budínského

Po týdnech čekání mají fotbaloví fanoušci zase o čem mluvit. A že témat bylo v úvodním kole FORTUNA:LIGY víc než dost. Třeba nováček z Karviné, který skočil mezi elitu s euforií a upoutal čtyřbrankovým triumfem, ačkoliv pro 10 z 15 hráčů, které nasadil, to byla v české nejvyšší soutěži premiéra. Ze tří kandidátů na titul neuspěla hned na úvod Plzeň a její kouč Miroslav Koubek na její lavičce začal tam, kde v Teplicích před lety skončil.

ČERVENÁ: Matouškův konec

V minulém ročníku nestačily Pardubice na Bohemians ani jednou. A co víc, v žádném z duelů nedokázaly skórovat. Hned na úvod měly před téměř čtyřmi tisíci příznivci možnost tuto nepříznivou bilanci odčinit. Místo toho se ale nedávná historie opakovala.

Zelenobílí zásluhou obránce Lukáše Hůlky zvítězili a Východočeši nedokázali naplno bodovat ani ve třetím otevíracím duelu sezony. Smolařem utkání a rozhodně i úvodního kola FORTUNA:LIGY se stal záložník domácího týmu Jakub Matoušek.

Třiadvacetiletý středopolař se vydal už na své třetí hostování v rámci svého angažmá v Olomouci, šťastně však rozhodně nezačalo. Matoušek v 61. minutě za stavu 0:1 vystřídal Vojtěcha Patráka a měl nastartovat ofenzivu svého týmu. Místo toho už za sedm minut sestřelil svého jmenovce Jana a po červené kartě musel předčasně do sprch. K tomu navíc nepříjemně dojel i svého spoluhráče Helešice, jenž nakonec také úvodní střetnutí ligy nedohrál.

ORANŽOVÁ: Facka v Teplicích

V sedmi přípravných duelech nasázela Viktoria Plzeň 39 branek, porazila dánského mistra FC Kodaň a připsala si remízu proti Hamburku. Ostrý vstup do nové sezony nicméně nezvládla a překvapivě podlehla Teplicím 0:1.

Staronový kouč Miroslav Koubek uspěl s Plzní v prvním utkání v ročníku 2014/15 i v sezoně potom. Letos to však úspěšná premiéra nebyla. "Samozřejmě je to zklamání, utkání jsem si představoval jinak. Problémem v první půli bylo to, že jsme se nedokázali dostat přes obranný blok Teplic. Chyběla větší nabídka u ofenzivních hráčů, k tomu se přidala mnohdy zdlouhavá rozehrávka," hodnotil Koubek utkání na tiskové konferenci.

Může to být facka, která bude mít na hru plzeňské Viktorky pozitivní vliv. "Musíme se zklidnit. Je to zklamání, ale je třeba zachovat klid a nepanikařit. Vždyť loni jsme s Hradcem na úvod porazili Slavii, a ta nakonec hrála o titul až do konce," doplnil zkušený trenér.

ZELENÁ: Historická výhra Karviné

Karviná se po roce vrátila do nejvyšší české soutěže a comeback nastartovala parádní domácí výhrou nad Zlínem. Hlavní hvězdou utkání a zřejmě i celého kola se stal záložník Lukáš Budínský. Ten se v posledních letech trápil v ostravském Baníku, loni ovšem ve druhé nejvyšší soutěži nastřádal čtyři branky a nyní začal excelentně. Karviné pomohl k výhře 4:1 brankou a dvěma asistencemi.

"Od toho tady je. U něj je jedno, jestli kope pravou nebo levou. Je skvělé, když máte takového hráče. Pak už je to o správném načasování náběhu a součinnosti," chválil svého svěřence trenér Tomáš Hejdušek. A při pozápasovém rozhovoru se u bývalého středopolaře Mladé Boleslavi zastavil i hostující kouč Pavel Vrba. "Buďo, ty tvé nahrávky jsou fakt perfektní," ocenil hráče, se kterým měl možnost se potkat právě v Ostravě.

Co se Karviné týče, ta vstřelila čtyři branky v úvodním střetnutí sezony poprvé ve své nedlouhé historii, za posledních pět let ve FORTUNA:LIZE navíc čtyři góly v jednom utkání vsítila jen ve třech případech. Zajímavostí je, že hned dvakrát se jí to povedlo právě proti Zlínu (ve zbylém případě to bylo v sezoně 2018/19 proti Příbrami). Nyní tedy Zlín inkasoval čtyři branky od Karviné potřetí.

Hornický klub se také zapsal do dějin soutěže, neboť je vůbec prvním nováčkem se čtyřmi góly v zahajovacím duelu sezony. Něco podobného naposledy dokázala Žilina, to se ale psal ročník 1982/83... Žilina tehdy poměrem 4:0 deklasovala Tatran Prešov.