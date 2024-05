Sparta vyhrála soutěž FAČR o využití areálu na Strahově, stadion by měl stát do roku 2035

Valná hromada Fotbalové asociace ČR schválila Spartu jako vítěze soutěže o využití areálu na Strahově, kde Letenští chtějí postavit nový stadion. Zároveň pověřila výkonný výbor, aby s letenským prvoligovým klubem zahájil jednání o uzavření smlouvy o budoucí realizační smlouvě. Hromada schválila hlavní bod dnešního programu drtivou většinou, nikdo nebyl proti a jen čtyři delegáti se zdrželi hlasování.

Letenští se jako jediní přihlásili do soutěže o využití strahovského stadionu, kterou FAČR vypsala v únoru, a splnili všechna potřebná kritéria. Asociaci coby vlastníkovi pozemku nabídli za možnost vybudovat novou arénu téměř 1,8 miliardy korun. Součástí smlouvy s FAČR bude povinnost poskytnout stadion nejméně ke třem zápasům reprezentace za rok.

"Musím vám poděkovat za státotvornost," řekl předseda FAČR Petr Fousek delegátům poté, co návrh usnesení od výkonného výboru na valné hromadě drtivě prošel. "Pro nás ve výkonném výboru to bude představovat další etapu práce, vstoupíme do další fáze celé záležitosti. Chci ocenit Spartu, přihlásili se jako jediní. Jde nám i o výnos, z něhož by mohli těžit i naši následovníci," doplnil Fousek.

Hotovo by mělo být do roku 2035

Aréna, která by se stala největší v republice, by se měla začít stavět do roku 2030 a hotová by měla být nejpozději o pět let později. Částku v podobě stavebního platu bude Sparta vyplácet postupně po dobu 30 let, kdy bude na pozemku v nájmu. Sumu 95 milionů korun hodlá úřadující ligový mistr asociaci vyplatit do měsíce po podpisu smlouvy jako poplatek za exkluzivitu. Roční stavební plat bude činit přes 32 milionů korun, v celkové částce 1,784 miliardy korun je zahrnuta předpokládaná inflace i úspora za pořádání reprezentačních utkání.

FAČR vypsala soutěž v návaznosti na rozhodnutí valné hromady z minulého roku, která se shodla na sportovním využití areálu. Stadion Evžena Rošického je v havarijním stavu a od loňska už neslouží ani pro tréninky reprezentačních výběrů. Náklady v řádu jednotek milionů korun ročně na jeho údržbu hradí asociace coby vlastník.

Nová aréna nebude takzvaným národním stadionem, protože nebude financována ze státních zdrojů. Místopředseda představenstva Sparty František Čupr dnes delegátům valné hromady řekl, že výstavba vyjde zhruba na čtyři a půl miliardy korun. "Jsou to bezpochyby nemalé peníze. Jsme rádi, že se nám podnikatelsky daří a můžeme si dovolit takovou investici," řekl Čupr.

Sparta v budoucnu opustí Letnou

Úřadující český mistr bude muset v budoucnu opustit Letnou, neboť tamní stadion s kapacitou 18.349 míst pomalu přestává stačit současným požadavkům. Největší fotbalová aréna v Česku dosud stojí v Edenu, domovský "stánek" Slavie pojme 19.370 diváků. Sparta už využívá jinou část strahovského areálu, na ploše bývalého spartakiádního stadionu má své tréninkové centrum.

Na valné hromadě prošly i další dva ze tří hlavních bodů. Delegáti po delší diskuzi schválili změnu stanov, kterou zamítli před dvěma lety. Novelizace upravuje například počet členů výkonného výboru, který se zvýší ze stávajících 12 na 13. Přibyde jeden zástupce za profesionální fotbal.

Suverénně prošlo také rozdělení 50 procent členských příspěvků pro letošní rok, které delegáti neschválili vloni. Na účtu asociace zůstalo ležet 45,5 milionu korun. Polovina poputuje okresním svazům. Valná hromada pak schválila i rozdělení příspěvků na příští rok. "Odvalením tohoto balvanu z cesty český fotbal ukázal, že na tom není tak špatně. Chtěli jsme schválit tři hlavní body, což se povedlo. Je to velké vítězství českého fotbalu," podotkl Fousek.

"Klíčový byl výsledek, všechny tři podstatné body byly schválené. Je pravda, že předvedená hra mohla být trochu lepší, ale podstatné jsou tyhle tři body. Doufám, že to přispěje k tomu, aby se český fotbal zase někam posunul," připodobnil místopředseda FAČR Jiří Šidliák dění na valné hromadě k fotbalovému zápasu.