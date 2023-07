Spartu ve Zlíně vysvobodila ruka Cedidly, druhou výhru mistra trefil Krejčí z penalty

Z pohledu úřadujícího mistra to byla utrápená výhra. Sparta vyrazila do Zlína v roli jasného favorita – po mistrovské sezoně a s vědomím, že tam čtyřikrát za sebou vyhrála. Ale své postavení hrou nepotvrdila. Za 90 minut si nevytvořila vyloženou šanci a spasit ji musel opět kapitán Ladislav Krejčí (24), který po nešťastné ruce domácího Martina Cedidly (21) a intervenci VAR proměnil pokutový kop. Letenští si tak po úvodní výhře nad Olomoucí drží stoprocentní bilanci.

Zlín neodstartoval sezonu vůbec dobře, když v prvním kole vyhořel na hřišti nováčka z Karviné 1:4. Reparát však pro svěřence Pavla Vrby nevyhlížel nijak snadně. V cestě jim stál koučův bývalý zaměstnavatel Sparta Praha, která naopak zvládla úvodní domácí zápas s Olomoucí a proti Moravanům se chtěla vítězně naladit nejen na pomalu se blížící souboje Ligy mistrů. Pouze z lavičky duel sledovala nová posila Peter Vindahl, mezi třemi tyčemi se totiž objevil Vojtěch Vorel.

Rudí hned od úvodního hvizdu bušili do obranného valu domácích. Ten mohl překonat Asger Sörensen, který si našel centrovaný míč z rohového kopu, ale v pádu ho poslal pouze do rukavic připraveného Stanislava Dostála. Moravané se postupně dostali ze sparťanského sevření a dokázali i ohrozit soupeřovu branku. Gólová střela Filipa Žáka však nemohla být kvůli ofsajdu uznána. Jen o chvíli později Vukadin Vukadinovič skvěle pláchl přes půl hřiště bránícím hráčům a vyslal do pokutového území nadýchaný centr, který Antonín Fantiš hlavou nasměroval z dobré pozice pouze do levé tyče.

Statistiky zápasu. Livesport

Poločasová změna ve středu pole pomohla fotbalistům v rudých dresech získat zpět ztracenou aktivitu na útočné půli. Lukáš Haraslín se dostal do výhodné střelecké pozice na hranici velkého vápna, ale míč poslal pouze do vrchních pater tribun a potvrdil tak, že tento zápas nepatřil mezi jeho nejpovedenější. Kompaktní obrana Ševců však nadále tupila útoky hostí, kteří hrozili jen sporadicky ze standardních situací.

Jenže v 80. minutě dopadlo na ruku Martina Cedidly dlouhé vhazování Lukáše Sadílka a Pražané dostali příležitost v podobě zahrání pokutového kopu. K němu se postavil osvědčený penaltový exekutor Ladislav Krejčí, který nekompromisně napálil balon pod břevno.

Ladislav Krejčí opět proměnil pokutový kop. @ACSparta_CZ

