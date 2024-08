Velký návrat z Tottenhamu, Slavia získala reprezentační brankářku Votíkovou

Votíková se Slavií podepsala smlouvu do roku 2027.

Fotbalová brankářka Barbora Votíková (27) se po třech letech vrací do Slavie. Česká reprezentantka po angažmá v Paris St. Germain a Tottenhamu podepsala v Edenu smlouvu do června 2027. Staronovou posilu představila Slavia na dnešní tiskové konferenci.

Votíková dala Slavii přednost před nabídkou od Juventusu Turín. V brance úřadujících českých mistryň nahradí Olivii Lukášovou, která v létě přestoupila do AS Řím. "Báli jsme se, že v bráně bude náš největší problém, že to bude jedno z bolavých míst. Jsem nesmírně rád, že se povedlo přivést Báru. Ne každý den porazíte Juventus Turín v souboji o hráče," řekl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

"Přestup do Juventusu byl poměrně blízko. Měla jsem nějaké rozhodování. Rozhodla jsem se pro domov, pro Slavii, která mi dala příležitost dostat se do světa, nabrat zkušenosti a ty chci teď přinést do týmu," uvedla Votíková.

Reprezentační brankářka v uplynulé sezoně v Tottenhamu byla náhradnicí a příliš nechytala. Votíková je druhou velkou posilou Pražanek během pár dnů. Na konci minulého týdne Slavia oznámila přestup záložnice Kateřiny Svitkové, která již v Edenu na jaře hostovala z Chelsea.