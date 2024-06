Zisk doublu? To nám nestačí, musíme si klást náročnější cíle a být neustále hladoví, říká Friis

Dánský trenér Lars Friis (48) přijímá nový díl odpovědnosti poté, co byl jmenován novým hlavním koučem fotbalové Sparty. Dosavadní asistent se podle očekávání stal nástupcem Briana Priskeho, který po dvou úspěšných sezonách na Letné odešel do Feyenoordu Rotterdam. Friis byl členem jeho realizačního týmu poslední rok a půl a hodlá navázat na klubovou filozofii, která je jasně nastavena. Proto ho ostatně vedení také na zodpovědnější pozici povýšilo.

Jakmile bylo jasné, že Priske vyslyšel volání nizozemského vicemistra, byl jeho dosavadní nejbližší spolupracovník pro Spartu první volbou. "Naše filozofie je jasně nastavena. Nejen co se týče dlouhodobých cílů, ale i malých detailů, které řešíme na každodenní bázi. Pevný základ, z kterého vycházíme, je velmi důležitý, jen díky němu můžeme totiž naši dosavadní práci ještě pozvednout. Přestože to budu nyní já, kdo stojí v čele, pořád je nejzásadnější kolektivní výkon celého realizačního týmu," uvedl Friis v rozhovoru pro klubový web.

"Máme za sebou obrovsky úspěšnou sezonu, která vyvrcholila ziskem doublu. To nám ale nestačí a musíme se neustále koukat dál, klást si náročnější cíle a být neustále hladoví," předsevzal si dánský kouč. Do Sparty přišel před osmnácti měsíci poté, co odešel předchozí asistent hlavního trenéra Thomas Nörgaard. Od té doby se vyprofiloval v zásadní součást Priskeho realizačního týmu. Nyní se stal hlavním koučem.

Friis nad nabídkou Sparty neváhal. Opta by Stats Perform

"Na první dobrou se mi hlavou honí tři věci. Samozřejmě velké nadšení, pocit hrdosti, že jsem vůbec dostal příležitost, a v poslední řadě přesvědčení, že jsem ready," popsal své pocity.

Uvědomuje si, že navázat na Priskeho bude těžké. Zároveň doufá, že změna trenéra může mít i pozitivní efekt. "Pokračujeme pořád dál a chceme být stále lepší. Když něčeho dosáhnete, je pak náročné to zopakovat. Musíme pokračovat v každodenní tvrdé práci, jen tak máte šanci na úspěch," uvědomuje si moc dobře Friis.

"Musíte neustále hledat prostor pro zlepšení. Toto je ultimativní hnací motor. Když všechno jde moc hladce, přichází riziko, že člověk zpohodlní. Je před námi nová sezona. S novým trenérem a pár změnami, které nám svým způsobem pomůžou udržet hladovost. Věřím, že je to přirozený proces," vysvětlil Friis.

Letní příprava Sparty odstartuje v úterý 18. června.