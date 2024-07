Hapal před odvetou upozornil, že Baník nemá postup jistý. Potvrdil změny, chytat bude Holec

Přestože má ostravský Baník před čtvrteční odvetou 2. předkola Konferenční ligy v Jerevanu proti Urartu pohodlný náskok 5:1 z úvodního domácího duelu a o postup už by jej připravila jen porážka o čtyři a více branek, trenér Pavel Hapal (55) chce po svých svěřencích znovu maximální výkon a vítězství. Kouč Slezanů plánuje některé změny v sestavě, na tiskové konferenci prozradil, že mezi tyčemi dá poprvé šanci letní posile Dominiku Holcovi (30).

"Pořád tvrdím, že dvojzápas ještě není rozhodnutý. To je (před odvetou) vždy tak, i když výsledek z prvního zápasu je velice dobrý. Nicméně bude to chtít soustředěnost, koncentraci a hrát s plným nasazením jako v domácím utkání. Věřím, že i druhý zápas zvládneme. Pokud by to bylo vítězně, bylo by to jen dobře," řekl Hapal.

Předpokládá, že čtvrtý celek minulé sezony arménské ligy bude hrát vzhledem k vysokému manku z Ostravy ofenzivně a možná i více riskovat. "Samozřejmě uvidíme, s jakou taktikou jejich trenér přijde. Každopádně pokud nebudou hrát aktivně směrem dopředu, nebudou mít čas s dvojzápasem něco udělat. Očekávám, že budou hrát s větším nasazením a možná s větším ofenzivní pojetím," řekl Hapal.

"My se budeme chtít soustředit na náš výkon. Chceme hrát aktivně, být ofenzivní, vstřelit nějakou branku a pokud možno zvítězit i v odvetném utkání," doplnil kouč, který v sobotu oslavil 55. narozeniny.

Oproti nedělnímu vítěznému utkání první ligy nad Jabloncem 1:0 znovu chystá protočit základní sestavu. "Něco v hlavě máme a nějaké změny uděláme. Sestava, ve které jsme hráli proti Jablonci, se určitě změní. Máme široký kádr. Jsem rád, že kluci, kteří v neděli přišli do rozehraného zápasu, oživili hru. Máme tedy více variant, jak do utkání sáhnout i v jeho průběhu," řekl Hapal. "Určitě dojde ke změně v bráně, půjde tam Dominik Holec," dodal.

Jeho tým přicestoval do Jerevanu, kde je o dvě hodiny více než v Česku, nezvykle už dva dny před utkáním, tedy v úterý. "Bylo důležité, že jsme dnes měli celý den na to si trochu oddechnout, odpočinout, večer potrénovat. Den navíc tady nám určitě pomohl. Přece jen skoro čtyři hodiny letu, navíc kousek mezi zápasy. Takže jsme to uvítali," uvedl Hapal.

V Jerevanu panují ještě vyšší teploty než v Česku. Pro brazilského kapitána Baníku Ewertona to ale není žádný problém, naopak. "Pro mě tyhle podmínky nejsou ničím mimořádným, jsem Brazilec. Speciálně ve městě, ze kterého pocházím, bývá hodně horko. Doufám, že ať budou podmínky jakékoliv, vyhrajeme a domů si povezeme postup," poznamenal.