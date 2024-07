Holoubek v Litvě varoval před umělou trávou a těšil se na autobus nejvěrnějších fanoušků

Trenér Mladé Boleslavi David Holoubek (44) věří, že si jeho svěřenci v odvetě 2. předkola Konferenční ligy proti Transinvestu poradí nejen s litevským soupeřem, ale i s umělou trávou na LFF stadionas ve Vilniusu. Kouč Středočechů má den před zápasem o sestavě jasno, konkrétní ale být nechtěl.

Středočeši před týdnem doma porazili předposlední tým litevské ligy 2:0. Transinvest, který založila teprve před třemi lety přepravní společnost Transekspedicija, sídlí ve vesnici Galine severně od Vilniusu a nemá stadion splňující podmínky UEFA. Duel se tak odehraje v litevském hlavním městě na LFF stadionas s kapacitou 5000 míst.

"Odveta bude velmi těžká, především kvůli tomu, že se hraje na umělce a ve venkovním prostředí. Asi to může být nějakým způsobem problém, na druhou stranu se s ní setkáváme celou zimní přípravu. Navíc tahle umělka není vůbec špatná. Míč se na ní chová trochu jinak, ale kluci budou schopní to zvládnout," uvedl Holoubek.

Jeho tým se v Litvě musí obejít bez zraněného kapitána Marka Matějovského, který se v úvodním utkání stal ve věku 42 let, sedm měsíců a pět dní nejstarším českým fotbalistou v evropských pohárech. V základní jedenáctce by naopak neměl chybět záložník Daniel Mareček, jenž v neděli při ligové výhře 3:0 nad Slováckem nasázel hattrick.

"O sestavě už máme jasno, ale nechám to pro fanoušky jako překvapení," nechtěl Holoubek prozrazovat. Naznačil ale, že stejně jako před týdnem dá šanci několika mladíkům, které v úvodu sezony zapracovává do sestavy. "Pokud nenastoupí od začátku, tak se tam dostanou v průběhu. Každý trénink i zápas prokazují, že jsou velkým příslibem," pochvaloval si bývalý kouč Sparty, Liberce nebo mládežnických reprezentací.

Transinvest o víkendu nehrál a v desetičlenné litevské lize se propadl na deváté místo. Nováček soutěže a vítěz Litevského poháru má po 23. kole náskok jediného bodu na přímý sestup.

"Soupeře máme nastudovaného, ale pořád máme otazníky, v jakém rozestavení a s jakými hráči nastoupí. Myslíme si, že to bude malinko jinak, než hráli u nás. Na druhou stranu se chceme soustředit hlavně na sebe, abychom my ten zápas zvládli," řekl Holoubek.

První venkovní utkání Mladé Boleslavi v pohárové Evropě po pěti letech si nenechá ujít ani autobus nejvěrnějších fanoušků. "Je to skvělé, doufám, že dojedou v pořádku. Chtěl bych, aby nás povzbuzovali celý zápas a my jim za to předvedli dobrý výkon se šťastným koncem," uzavřel mladoboleslavský kouč.