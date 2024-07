Potenciální soupeři pro české kluby v KL: Baníku hrozí Kodaň, Boleslavi Izraelci

Baník vstup do ligy nezvládl, prohrál v Ďolíčku. Povede se mu lépe v Evropě?

Po Spartě, Slavii a Plzni se možné evropské pohárové soky dozvěděly i Ostrava a Mladá Boleslav. Los třetího předkola Konferenční ligy v Nyonu přiřkl Baníku vítěze souboje mezi favorizovanou Kodaní a gibraltarským celkem Magpies, Středočeši by se popasovali s lepším z dvojice Hapoel Beer Sheva / Černo More. Oba čeští zástupci ovšem ještě musejí přejít přes druhé předkolo.

Oba čeští zástupci v Konferenční lize rozehrají ve čtvrtek domácími duely 2. předkolo. Baník přivítá arménský tým Urartu, do Mladé Boleslavi zavítá litevský Transinvest. Odvety se hrají 1. srpna. Na cestě do hlavní fáze soutěže by Středočeši i Slezané museli přejít přes tři protivníky.

UEFA dopoledne před losem tradičně rozdělila týmy do skupin a každému tím zúžila výběr potenciálních soupeřů. Ostrava mohla dostat jednu ze šesti dvojic, rovněž nenasazená Mladá Boleslav "vybírala" z pěti dvojic.

Baníku los nakonec přisoudil papírově nejsilnějšího možného soupeře. Kodaň bude proti fotbalovému trpaslíkovi z Gibraltaru obrovským favoritem, a pokud tuto pozici potvrdí, může si po roce zopakovat souboj s českým soupeřem. Loni ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadila po penaltovém rozstřelu pražskou Spartu. Nakonec došla až do osmifinále milionářské soutěže, poté co postoupila z těžké skupiny s Bayernem Mnichov, Galatasarayem a Manchesterem United.

Nejúspěšnější dánský tým posledních let a patnáctinásobný ligový šampion obsadil v uplynulém ročníku nejvyšší soutěže třetí místo o čtyři body za mistrovským Midtjyllandem. Kodaň se v nedávné minulosti utkala v evropských pohárech i se Slavií, Plzní, Jabloncem, Zlínem a v sezoně 1995/96 s Hradcem Králové. Magpies skončili v poslední sezoně gibraltarské ligy třetí a s českými týmy se dosud nepotkali.

V duelu Hapoelu Beer Ševa s Černo More Varna bude mírným favoritem třetí celek uplynulého ročníku izraelské ligy, který před čtyřmi lety ve skupině Evropské ligy porazil doma 3:1 pražskou Slavii. V Edenu utrpěl porážku 0:3. Ve stejné soutěži hrál v minulosti i se Spartou a Plzní. Izraelské týmy budou i v této sezoně hrát domácí utkání na neutrální půdě kvůli válečnému konfliktu v Pásmu Gazy mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás.

Černo More zatím na české soupeře v soutěžích UEFA nenarazil. V minulé sezoně bulharské ligy obsadil druhé místo za suverénním Ludogorcem Razgrad. Úvodní zápasy jsou na programu 8. srpna, odvety o týden později. Baník by začal na soupeřově hřišti, Mladá Boleslav doma.