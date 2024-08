Jsou silní na míči a hrozí po křídlech, upozorňuje na kvalitu Hapoelu asistent Jelínek

Asistent trenéra fotbalistů Mladé Boleslavi Jan Jelínek (42) nepochybuje o tom, že ve 3. předkole Konferenční ligy čeká jeho mužstvo o poznání těžší soupeř než v předchozí fázi. Středočeši ve 2. předkole vyřadili po dvou výhrách litevský Transinvest a ve čtvrtek přivítají v úvodním duelu třetí tým uplynulé sezony izraelské ligy Hapoel Beer Ševa. Jelínek na dnešní předzápasové tiskové konferenci nahradil hlavního kouče Davida Holoubka (44), jehož trápí střevní potíže.

"Hapoel hraje úplně jinak než Transinvest a má o dost silnější individuality. Jsou hodně sebevědomí na míči, s rozehrávkou odzadu, kterou se jim budeme snažit nabourávat. Tenhle tým nás prověří daleko více než minulý dvojzápas," řekl Jelínek. "Velkou sílu mají v křídelních hráčích, kteří jsou hodně sebevědomí, tlačí se do situací jeden na jednoho," přidal dvaačtyřicetiletý kouč.

Beer Ševa v minulém kole vyřadila tým Černo More Varna, přestože oba duely sehrála v Bulharsku. Nejprve v azylu v Loveči remizovala 0:0 a venkovní odvetu vyhrála 2:1. Izraelské týmy hrají domácí utkání na neutrální půdě kvůli válečnému konfliktu v Pásmu Gazy mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás.

"Vycházíme hodně z jejich dvojzápasu proti Černo More Varna. Na utkáních z minulé sezony jsme se dívali hlavně na jednotlivé hráče, jak se chovají v daných situacích. V dnešní době moderních technologií je to stokrát jednodušší než před deseti lety. Informací máme dost, teď je to o té konfrontaci na hřišti," uvedl Jelínek na dotaz, zda není Hapoel po nedávném jmenování nového kouče Rana Kozucha příliš nečitelný.

Komplikací jsou Holoubkovy zdravotní problémy. "Je to hlavní trenér, ztráta to je. Ale jsme všichni profesionálové a snažíme se fungovat stejně. Hráči by neměli poznat nějaký velký rozdíl, snažili jsme se vytvořit normální podmínky, trénink vypadal dobře. A co mám informace, tak je vše na dobré cestě a měl by být zítra připravený," podotkl Jelínek.

Bývalý trenér Zlína na tiskové konferenci prozradil, že k dispozici bude i kapitán Marek Matějovský. Dvaačtyřicetiletý záložník se před dvěma týdny proti Transinvestu stal nejstarším českým hráčem v evropských pohárech, zároveň se ale zranil a měl chybět až měsíc. Bez kapitána se naopak musí obejít Beer Ševa, zranění nepustí do hry defenzivní oporu izraelské reprezentace Miguela Vítora.

Hapoel hrál na hřištích českých týmů třikrát a pokaždé odešel poražen. Z posledních osmi soutěžních utkání navíc sedm prohrál. "Vyšší náskok by byl fantastický, představuji si třeba 8:0," odpověděl Jelínek s úsměvem na dotaz, jak bude vzhledem k soupeřově venkovní bilanci důležitý náskok do odvety. "Buďme nohama na zemi, opravdu je to silný soupeř. Hrajeme doma, musíme být aktivní, jít na hřiště sebevědomí a s tím, že chceme střílet branky," dodal asistent trenéra u reprezentace do 18 let.