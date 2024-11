Fotbalista Mladé Boleslavi Tomáš Ladra (27) po čtvrteční porážce 1:2 v Guimaraesi litoval, že jeho tým nedokázal při závěrečném tlaku smazat dvougólové manko a získat první bod v Konferenční lize. Podle produktivního ofenzivního hráče by remíza v utkání 3. kola nakonec byla zasloužená, výkon proti pátému týmu portugalské ligy považuje za povzbuzení do dalších zápasů. Ladra o tom mluvil na tiskové konferenci.

Domácí poslal do vedení ve 40. minutě z penalty Tiago Silva a po hodině hry zvýšil Óscar Rivas. Guimaraes byl do stavu 2:0 lepším týmem, v 72. minutě ale snížil Vasil Kušej a Mladá Boleslav převzala otěže zápasu. Největší šanci měl 10 minut před koncem Matyáš Vojta, hlavou o pár centimetrů minul.

"Na konci jsme je zatlačili, posledních 20 minut už hráli jenom na brejky. Kdyby nám to tam padlo, remíza by tomu slušela," řekl Ladra novinářům. "Ve druhé půli jsme trochu změnili rozestavení a nakopl nás i gól na 2:1. Je jen škoda, že jsme nedali druhou branku. Doma s Luganem jsme měli opakovanou penaltu, tam to také bylo blízko. Oba zápasy jsme mohli dotáhnout aspoň do remízy," připomněl poslední porážku 0:1 se švýcarským soupeřem. Kromě ní podlehli Středočeši na úvod 0:2 arménskému FC Noah.

Ladra bere výkon ve druhé půli jako povzbuzení pro další zápasy. V tom nejbližším přivítá Mladá Boleslav v neděli v lize mistrovskou Spartu. "Teď rychle jsme si v kabině po utkání říkali, že přesně takhle bychom se chtěli v dalších zápasech prezentovat. Jen škoda, že jsme inkasovali dvakrát ze standardky, toho se musíme vyvarovat," vrátil se ke čtvrtečnímu duelu.

Mladoboleslavský odchovanec si utkání užil, přestože na třicetitisícový stadion pojmenovaném po prvním portugalském králi Alfonsovi I. Portugalském dorazilo necelých 13 tisíc diváků. "Byla tu nádherná kulisa, to se pak také hraje jinak. Krásný zážitek pro všechny kluky. Je to nádhera, jen víc takových zápasů," ocenil Ladra novou zkušenost z evropských pohárů.

Mladá Boleslav je v polovině hlavní fáze Konferenční ligy na 33. místě z 36 mužstev. Do play off projde 24 týmů. Za tři týdny čeka Středočechy domácí souboj s Betisem Sevilla.