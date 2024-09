Dočká se Vaclík senzačního návratu do Španělska? Média jej zařadila mezi adepty na dres Barcelony

Mohl by se Vaclík vrátit do Španělska?

Brankář Tomáš Vaclík (35) do Barcelony? To by byla hotová senzace. Katalánský gigant po vážném zranění brankářské jedničky Marca-Andrého Ter Stegena (32) musí řešit obsazení klíčového postu. Trenér celku z Camp Nou Hansi Flick (59) sice po nedělním vítězství nad Villarrealem odmítl diskutovat o konkrétních jménech, internetové vydání prestižního listu Marca teď ale přišlo se seznamem potenciálních náhradníků, kteří by mohli mezi tyčemi zaskočit. A nechybí právě jméno zkušeného českého brankáře.

"Je pravda, že to vypadá na vážné zranění. Ale otázku, kdo by na jeho pozici mohl do klubu přijít, nemám takhle po utkání rád. Nejprve musíme vědět, jak je na tom Ter Stegen. Je to náš kapitán a klíčový hráč pro nás i pro Německo," konstatoval trenér Barcelony Flick hned po zápase.

To ještě nevěděl, že jeho svěřenec má úplnou rupturu čéškové šlachy v pravém koleni, v pondělí bude muset na operaci a svému týmu bude chybět osm měsíců.

Prestižní list Marca tedy a zveřejnil seznam pěti potenciálních náhradníků na pozici brankáře pro Barcelonu. Pro český fotbal je skvělou zprávou, že na listině vyvolených figuruje také zkušený brankář Tomáš Vaclík, jenž je momentálně bez angažmá a byl by k dispozici prakticky okamžitě.

Český gólman si ve Španělsku udělal skvělé jméno, když dlouhá léta působil jako brankářská opora Sevilly, naposledy pak v tamní druhé nejvyšší soutěži pomohl skvělými výkony Albacete. I přes zájem klubu o jeho služby se Vaclík rozhodl hledat novou výzvu. Předchozí angažmá v MLS mu nevyšlo, v týmu New England Revolution se neprosadil.

Barcelona ale potřebuje okamžitou pomoc. Na seznamu španělského listu jsou i brankáři Edgar Badia, Loris Karius, Jordi Masip a také Keylor Navas. Jasno může být klidně během pár hodin, dostane Vaclík šanci?