Flick po dalším představení chválí Yamala: V tak mladém věku už je rozdílovým hráčem

Trenér Barcelony Hansi Flick (59) pochválil teenagerskou senzaci Lamineho Yamala (17) poté, co španělský reprezentant vstřelil dva góly a pomohl lídrovi LaLigy k nedělnímu vítězství 4:1 v Gironě. Šlo o pátou výhrou v řadě a Barcelona tak do ročníku odstartovala více než výborně.

Yamal, který v červenci pomohl Španělsku získat čtvrtý titul mistrů Evropy, skóroval dvakrát už během prvního poločasu. Následovali ho Dani Olmo a Pedri a Flickův tým si udržel ligovou neporazitelnost.

"Z těch dvou Lamineho gólů mám velkou radost. Je ještě velmi mladý, ale je opravdu neuvěřitelný. V takhle mladém věku už je rozdílovým hráčem," řekl Flick pro Movistar Plus.

Tak se při zápase pohyboval Yamal. Opta by Stats Perform

"Mít ho je pro nás klíčové nejen kvůli jeho střeleckým kvalitám. Také velmi dobře presuje a nemá potíž hrát pod tlakem, a to je důležité. Je vynikající," vynášel Flick svého svěřence do nebes. "Byl to těžký zápas, Girona hrála dobře, ale my jsme také začali velmi dobře a zasloužili jsme si vyhrát."

Barcelona je s 15 body v čele tabulky LaLigy, o čtyři body před Realem Madrid a Villarrealem. Loňské překvapení Girona je sedmá se sedmi body. Barcelona oplatila Gironě dvě porážky z minulé sezony. Katalánský gigant předvedl dominantní výkon, vysoký a neúnavný presink byl v neděli pro domácí prostě příliš velkým soustem.

Teď Flick doufá, že si celek aktuální formu přenese i do Ligy mistrů, kde se ve čtvrtek utká venku s Monakem.

"Velmi tvrdě jsme se na to připravovali a musíme v tom pokračovat. Chceme pořád vyhrávat a nemůžeme se zastavit," dodal Flick.

"Proti Monaku to nebude snadné, ale bereme to zápas po zápasu a jsme opravdu nadšení, všichni se na to těšíme."

