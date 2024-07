Hancko je blízko slavné adrese, přestup do Atlétika přihraje miliony i Spartě

Jen dvě sezony v nizozemském Feyenoordu stačily obránci Dávidu Hanckovi (26), aby zaujal celou Evropu. Slovenský reprezentant si řekl o pozornost slavných klubů z Anglie i Itálie, aktuálně je však velmi blízko odchodu do španělského Atlétika Madrid. Pokud bude přestup realizován, může se těšit na pěknou porci milionů také klubová kasa pražské Sparty.

V kancelářích úřadujícího českého mistra si mnou ruce. Letenský klub totiž Hancka před dvěma lety prodal do Nizozemska za osm milionů eur, další dva ležely v bonusech a ve smlouvě měly být i procenta z dalšího přestupu. Právě ty si nyní bude Sparta nárokovat.

Hancko podával v barvách nizozemského vicemistra skvělé výkony, prakticky celou sezonu se mluvilo o tom, že si říká o stěhování na prestižnější adresu – ve hře měly být Neapol či Liverpool. Ale v polovině června se začalo poprvé mluvit hodně nahlas o přestupu do madridského klubu.

Španělský deník Marca uvedl, že pro Atlético je slovenský hráč finančně dostupný. O konkrétní částce se sice veřejně nehovořilo, nicméně dříve prý Nizozemci avizovali, že minimem je suma 30 milionů eur (cca 750 milionů korun). Pokud bude obchod realizován, měla by na něm díky předchozí dohodě participovat i pražská Sparta, do jejíž kasy by tak našly cestu jednotky milionů eur.

Šestadvacetiletý obránce až do víkendu bojoval se Slovenskem na Euru, možná i proto se jednání o přestupu neposunula. Teď mají ale obě strany prostor a podle italského novináře Nicoly Schira je téměř hotovo. "Hancko se blíží přestupu do Atlétika. Na stole je připraven kontrakt do roku 2029," píše na sociální síti X. Atlético s Hanckem počítá na kraj obrany, či na pozici stopera, na které zářil ve Spartě i Feyenoordu.

Na levé straně obrany by měl konkurenci jen ve třicetiletém reprezentantovi Mozambiku Reinildu Mandavovi, na stoperských postech v Atlétiku působí Axel Witsel, José María Giménez či nově příchozí Robin Le Normand.