Ofenzivní galapředstavení vyznělo lépe pro Alavés, Sevilla na startu ligy tápe

Alavés ovládl dramatický duel se Sevillou, kterou doma porazil 4:3. Na úvodní zásah domácích ještě dokázali Rojiblancos reagovat a skóre otočit, avšak už do poločasu bylo opět srovnáno. Jako rozhodující se tak ukázal úsek mezi 54. a 59. minutou, kdy se dvakrát prosadil Kike García (33). Zatímco modrobílí oslavili první vítězství po návratu mezi elitu, Rojiblancos na bodový zisk stále čekají. Druhý duel pondělního programu mezi Granadou a Vallecanem můžete sledovat živě na Livesport.cz.

Začátek zápasu však probíhal v režii Alavésu. Skóre mohl otevřít už v šesté minutě García, ostrý pas z pravé strany ale nedokázal zasáhnout. O úvodní trefu se tak postaral až o pár chvil později Luis Rioja, který si za hranicí šestnáctky šikovně převzal míč a utaženou střelou na zadní tyč vsítil první gól Deportiva v sezoně. Nevýraznou Sevillu pak vrátil zpátky do zápasu Maročan. Nebyl to však kanonýr En Nesyri, nýbrž domácí stoper Abdel Abqar, od jehož nohy se balon po rohovém kopu nešťastně odrazil do vlastní branky.

Andalusané se poté zvedli a ještě v první půli jim zajistil vedení povedeným pokusem z hranice vápna Erik Lamela, jemuž ke skórování pomohla tyč. Branková konstrukce hrála roli i ve 44. minutě, kdy ofenzivní poločas završil domácí kapitán Rubén Duarte, jenž se podobně jako jeho kolega Rioja mohl radovat po utažené ráně ze střední vzdálenosti.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Diváci v Baskicku si museli připadat jako na horské dráze. V 54. minutě vyslal Rioja centr, který na hranici šestnáctky prodloužil Jon Guridi tak šikovně, že přistál přímo na hlavě Garcíi, jehož střela dolétla až do sítě. Vedení domácích o chvíli později stejný hráč navýšil, když si naběhl na další skvělý pas od Riojy a po elegantní kličce gólmanovi poslal míč do prázdné brány. Na radosti El Glorioso nic nezměnil ani Rafa Mir, který povedenou ranou na zadní tyč v nastavení pouze mírnil porážku hostí.

Rayo mohlo skvěle vstoupit i do duelu na Estadio Nuevo Los Cármenes, když se ve čtvrté minutě málem radovalo z vedení. Randy Nteka byl adresátem přízemního centru z pravé strany, nedůrazným zakončením ale Andrému Ferreirovi problémy nenadělal. Na druhé straně si ve 21. minutě připravil dobrou střeleckou pozici Sergio Ruiz, z hranice šestnáctky však pouze vyprášil rukavice Stoleho Dimitrievskiho. Skóre vyrovnaného duelu mohl změnit z přímého kopu netradičně stoper Florian Lejeune, jenže jeho dalekonosný projektil zlikvidoval Ferreira.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Největší příležitost dosavadního průběhu utkání přišla po hodině hry, kdy technicky vypálil Bryan Zaragoza. Od otevření skóre dělilo domácího křídelníka jen pár milimetrů, když orazítkoval tyč. Namísto vedení nováčka soutěže udeřilo Rayo. V 75. minutě přenechal efektivně Unai López míč Alvaru Garcíovi, který se nerozpakoval a přesnou střelou z první rozvlnil síť. O čtyři minuty později přidal druhou branku Los Vallecanos střídající Pathe Ciss razantním pokusem do levé šibenice. Chvíli před koncem navíc viděl červenou kartu za nesmyslný faul Antonio Puertas a definitivně utnul naděje Nazaríes na bodový zisk.

Tabulka La Ligy