Olmo se vrací tam, kde fotbalově vyrostl. Mistr Evropy se na šest let upíše Barceloně

Cesta sportovního ředitele Barcelony Deca do Lipska přinesla úspěch. Přesun Daniho Olma (26) do katalánského velkoklubu by se měl stát v nejbližších dnech skutečností, informuje Fabrizio Romano. RB za svou ofenzivní hvězdu inkasuje 55 milionů eur (1,39 miliardy korun), o dalších sedm si může polepšit v případě splnění smluvních bonusů. Španělský mistr Evropy dostane od nového zaměstnavatele kontrakt na šest let.

Už se zdálo, že je vyjednávání na mrtvém bodě, zástupci Lipska ale byli ochotní hledat společnou řeč s vedením Barcelony, neboť sám Olmo o přestup velmi stál. Problémem byla výše přestupní částky a její rozložení do splátek.

Tato překážka padla při úterních jednáních Deca v německém městě. Barcelona nakonec s jistotou zaplatí 55 milionů eur, a to přesto, že Olmo měl mít ve svém stávajícím kontraktu výstupní klauzuli ještě o pět milionů eur vyšší.

Kluby by měly dohodu potvrdit později v tomto týdnu. Pokud se tak stane, mají Die Roten Bullen jako náhradu za čerstvého evropského šampiona vyhlédnutého Rayana Cherkiho z Lyonu. Na něj se poptávala také Borussia Dortmund, ale její zájem v posledních týdnech vychladl.

Olmo za Barcelonu již nastupoval v mládežnických kategoriích, poté ale zamířil do Dinama Záhřeb, načež si ho vyhlédlo Lipsko. Pro svého odchovance připravil katalánský celek smlouvu do konce sezony 2029/2030.