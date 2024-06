Příčina Xaviho konce? Pochyboval o složení týmu, uvedl prezident Barcelony

Joan Laporta (61) prozradil, proč se nakonec přeci jen rozhodl odvolat trenéra Xaviho Hernandeze (44). Prezident Barcelony uvedl, že důvodem odchodu legendárního záložníka bylo jeho vyjádření pochybností o složení mužstva.

Xavi, který po odchodu Nizozemce Ronalda Koemana v roce 2021 podepsal s Barcelonou tříletou smlouvu, dovedl katalánského giganta v sezoně 2022/23 k 27. ligovému titulu. Nedávno byl propuštěn jen několik týdnů poté, co klub oznámil, že šéf lavičky dodrží i poslední rok své smlouvy a povede tým i v příští sezoně.

"Xavi odvedl dobrou práci, převzal tým v době maximálních potíží, loni jsme vyhráli ligu i Superpohár, ale letos se nám nedařilo," řekl Laporta v rozhovoru pro Barca One a pokračoval: "V únoru jsem souhlasil s tím, že by měl v červnu odejít. Nemuseli jsme hledat náhradu ve spěchu. Pak nás požádal, abychom mu umožnili pokračovat... Bylo to vynucené. Xavi je legenda a jeho tehdejší nadšení nás přimělo k rozhodnutí, aby zůstal."

"Tehdy jsem se ho zeptal: 'Věříš v tento tým? Ale pak se objevily komentáře, ve kterých po rozhovorech s Decem změnil svůj kurz ohledně potřebných změn v týmu. Díky tomu jsem si uvědomil, že musím dát další impuls, donutilo mě to znovu přemýšlet a přemýšlel jsem o Hansi Flickovi, abychom z tohoto týmu dostali to nejlepší," vysvětlil Laporta.

Barca byla kritizována za zacházení s klubovými velikány, jako jsou Xavi, Koeman a nejlepší střelec všech dob Lionel Messi, který v roce 2021 z klubu odešel do Paris Saint-Germain.

"Všechno se dá dělat lépe. Co je dobře rozhodnuto a jak je to provedeno, záleží na okolnostech. Když se Xavi rozhodl, čekal nás velmi důležitý zápas s Rayem, ve kterém jsme hráli o druhé místo," řekl prezident klubu.

"Xaviho obavy nás vedly k tomu, že jsme s oznámením našeho rozhodnutí spěchali. Nechtěl jsem, aby lidé trpěli, protože potřebovali vědět, co se děje," dodal Laporta s odkazem na nedávné oznámení nového manažera Flicka.