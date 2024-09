Real se nakonec o výhru strachoval, Seville vystřelil premiérovým gólem vítězství Ejuke

Fotbalisté Realu Madrid v LaLize porazili 3:2 Alavés. Bílý balet vedl už 3:0, ale hosté dvěma góly v závěru utkání zdramatizovali. Chidera Ejuke (26) vstřelil po příchodu z CSKA Moskva svůj první gól v soutěži a nasměroval Sevillu k důležitému vítězství 2:1 nad Valladolidem. Tím prodloužil neporazitelnost domácích ve vzájemných setkáních již na 12 zápasů. V dalším utkání remizovala Valencia s Osasunou 0:0.

Real poslal do vedení už po 55 sekundách Lucas Vázquez a ve 40. minutě zvýšil pátým gólem v sezoně Kylian Mbappé. Chvíli po přestávce přidal třetí branku Rodrygo a vypadalo to, že trenér Carlo Ancelotti si při 300. utkání na lavičce madridského celku připíše pohodlné vítězství.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Jenže Real musel nakonec o výhru ještě zabojovat, protože Alavés dvěma góly v závěru snížil. V 85. minutě se prosadil Carlos Benavídez a dvě minuty na to Kike García. Vyrovnat už ale hosté nedokázali.

Real, jenž za týden čeká madridské derby s Atlétikem, si připsal čtvrté vítězství za sebou a v tabulce má na druhém místě 17 bodů. Na vedoucí Barcelonu, která má k dobru středeční utkání s Getafe, ztrácí jeden bod.

Poté, co si García Pimienta z prvních šesti zápasů ve funkci trenéra Sevilly připsal jedinou výhru, věděl, že potřebuje zvítězit, aby zmírnil tlak, který se na jeho bedrech již stupňoval. Pimientu by povzbudilo, kdyby viděl, jak Saúl Ňíguez poslal svůj pokus, který nakonec prosvištěl jen těsně nad břevnem Karla Heina, do sítě.

Šancí v prvním poločase bylo po Saúlově příležitosti málo a Valladolid se snažil své hostitele co nejvíce frustrovat. Vytrvalost Sevilly se však nakonec vyplatila v závěru půle, kdy Dodi Lukebakio po kombinaci s Pequém a obráncem Valladolidu Davidem Torresem dostal míč do branky.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Na rozdíl od silného závěru prvního poločasu zažila Sevilla katastrofální začátek druhé půle, když byl Saúl odnesen na nosítkách jen chvíli předtím, než Kike Pérez vyrovnal stav utkání. Před stažením ze hřiště si Kike naběhl na pěknou přihrávku Maria Martína a poté usměrnil odražený míč za záda Orjana Nylanda.

Poté, co ji nováček soutěže šokoval, se Sevilla rychle vydala zpět do útoku, když Ejuke donutil Karla Heina k důraznému zákroku na levé straně. Nejprve to nevyšlo, ale v 85. minutě si stejný hráč naběhl na přihrávku a přesnou ranou do dolního rohu zaznamenal svůj první zásah v dresu Sevilly.

Marcao dostal v závěrečných fázích druhou žlutou kartu za faul, ale rozhodující bylo, že domácí dokázali situaci ustát a připsali si druhé vítězství v sezoně. Co se týče hostů, ti už šest zápasů nevyhráli a krčí se v sestupovém pásmu.

Oba celky se na Mestalle rozešly bez gólů, což znamená, že Pamplona má z předchozích 18 venkovních zápasů nejvyšší španělské soutěže na kontě pouze stále jen tři výhry.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

