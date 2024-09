Rodrygo chybí v nominaci na Zlatý míč. Rozčílilo mě to, durdí se útočník Realu

Brazilec Rodrygo (23) pomohl na jaře fotbalistům Realu Madrid k vítězství v Lize mistrů i titulu ve španělské nejvyšší soutěži, jenže experti jej často přehlížejí. Tak jako nyní, kdy se nedostal do užšího výběru 30 kandidátů na prestižní ocenění Zlatý míč. Útočník si myslí, že ho o nominaci připravila jeho všestrannost.

Rodrygo v minulé sezoně nastoupil za Real Madrid do 51 zápasů, v nichž vstřelil 17 gólů a zaznamenal devět asistencí. Do nominace se naopak dostali jeho týmoví spoluhráči Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Dani Carvajal, Federico Valverde, Antonio Rüdiger a také Toni Kroos, jenž už ukončil kariéru. Na seznamu nechybí ani Kylian Mbappé, který nedávno přestoupil do Španělska z francouzského PSG.

Brazilec nemohl věřit svým očím. "Rozčílilo mě to, myslím si, že jsem si to zasloužil. Nechci znevažovat hráče, kteří tam jsou, určitě do výběru patří. Myslím si však, že jsem měl mít místo mezi 30 nejlepšími. Překvapilo mě to, ale nemůžu s tím nic dělat, protože o těchto věcech nerozhoduji," řekl brazilský reprezentant pro ESPN.

Statistiky Rodryga v minulé sezoně. Livesport / AFP

Rodrygo hraje především na pravé straně hřiště, ovšem nemá problém operovat i na levém křídle nebo na pozici středního útočníka. Trenér Carlo Ancelotti ho hojně využívá právě jako druhého forvarda. "Často jen vyplňuji prostory. Chybí tam někdo? Dejte tam Rodryga. Chybí někdo napravo? Rodrygo. Nemáme devítku? Rodrygo. To je ono. Možná mi to trochu škodí, ale jsem týmový hráč," netají své rozhořčení Brazilec.

Vítěz prestižního ocenění Zlatý míč bude vyhlášen na slavnostním ceremoniálu v Paříži 28. října.