Simeone o řádění fanoušků: Měli by být potrestáni. To samé platí pro hráče, kteří je provokují

Nedělní madridské derby mezi Atlétikem a Realem, v němž úřadující mistr LaLigy přišel v nastavení o vítězství (1:1), byl na 20 minut kvůli řádění fanoušků přerušen. Manažer domácího týmu Diego Simeone (54) prohlásil, že fanoušci, kteří házeli na hřiště předměty, by měli být potrestáni. Podle argentinského kouče by se mělo stejně zacházet i s hráči, kteří takové jednání vyvolávají.

Zatímco hráči Realu v 64. minutě oslavovali úvodní gól Édera Militaa, ultras Atlétika Fondo Sur, kteří se nacházeli na jižní tribuně, házeli předměty směrem k hostujícímu brankáři Thibautu Courtoisovi. Belgičanovi se to pochopitelně nepozdávalo, a tak upozornil rozhodčího, jenž rozhodl o dočasném přerušení zápasu.

Po dvacetiminutové odmlce se obě mužstva vrátila na trávník a o něco čerstvějším dojmem působili Los Blancos. Vinícius Júnior se uvolnil na ose hřiště, rozkmital své rychlé nohy a pohotově vypálil, Jan Oblak byl ovšem připraven. Přestože se zdálo, že Real už hubený náskok udrží, v nastaveném čase si za obranu zaběhl Ángel Correa a i s přispěním Militaa skóroval.

"Můj názor je, že lidé, kteří se dopustili těch incidentů, by měli být klubem potrestáni. Takové lidi nepotřebujeme. Potřebujeme lidi, kteří nás podporují. Poškozují klub, ale pozor – to neospravedlňuje situace, které vytváříme my na hřišti" řekl Simeone pro DAZN.

"Všichni tomu musíme pomáhat. Chování fanoušků, kteří hodili ty zapalovače, nebylo správné. Ale možná nepomáhá, když my provokujeme lidi a ti se pak zlobí," dodal Argentinec.

"Musíme se snažit být klidní. Gól se dá oslavit normálně, ale ne tím, že budete zírat na tribuny, provokovat je, dělat gesta... Protože pak se lidi naštvou," hledal Simeone možné důvody řádění tribun.

"Samozřejmě to není oprávněné, ale to ani to počáteční chování na hřišti. Potrestán by měl být ten, kdo hodí zapalovač, i ten, kdo provokuje," dodal kouč Atlétika.

Atlético vydalo v pondělí v brzkých ranních hodinách oficiální prohlášení, ve kterém uvedlo, že již identifikovalo jednoho z fanoušků, kteří házeli předměty na hřiště, a ve spolupráci s policií identifikuje další, kteří budou potrestáni.

"Atlético Madrid si přeje vyjádřit svůj nesouhlas s házením předmětů z části jižní tribuny v 68. minutě zápasu s Realem Madrid. Bezpečnostní oddělení klubu spolupracuje s policií na vypátrání zúčastněných osob, z nichž jedna již byla identifikována," uvedl klub v prohlášení.