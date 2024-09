Zápas ukázal, že už není potřeba nikoho přivádět, prohlásil Raphinha po demolici Valladolidu

Raphinha (27) po sobotním vítězství 7:0 proti Valladolidu prohlásil, že skvělý vstup celé Barcelony do nové sezony je jasným vzkazem pro fanoušky a veřejnost, že hráči dokazují to, že jsou pro celý tým platní. Sám Brazilec se na drtivé výhře podílel třemi góly a jednou asistencí.

Hattrick vstřelil poprvé ve své kariéře, k fenomenálnímu výkonu přidal Raphinha i jednu asistenci na gól Ferrana Torrese a jasně tak nasměroval Blaugranas k demolici Realu Valladolid. Sedmadvacetiletý hráč se navíc nechal slyšet, že tento výsledek jasně ukázal, jaké hráče klub má a čeho je schopen.

"Zápas ukázal, že už není potřeba nikoho přivádět, jsme nadšení," řekl Brazilec pro Movistar Plus. "Jsme ve velmi dobré formě. Každý v týmu tvrdě pracuje a výsledky odráží naší dřinu. Viděli jsme při zápase trenéra, který stál u postranní čáry a chtěl po nás, abychom přidali další góly. To je přesně naše mentalita, jsme hladoví po úspěchu a chceme dát co nejvíce gólů," dodal.

Raphinha a jeho statistiky proti Valladolidu. Livesport / @FCBarcelona

Rodák z Porto Alegre byl jedním z těch, kteří během nedávného období katalánského klubu bez trofejí čelili kriticie. Silně se navíc proslýchalo, že nemá jisté místo v základní sestavě. Klub se totiž stále potýkal s velkými finančními problémy a zoufale potřeboval snížit mzdové náklady, aby splnil finanční limity LaLigy, i to byl možný důvod odchodu Ilkaye Gündogana.

Raphinha dostal od nového kouče Flicka poměrně klíčovou roli, díky níž se mu v úvodních čtyřech kolech dařilo být velkou útočnou hrozbou. "Nevím, jestli byl tento zápas přímo mým nejlepším, ale rozhodně byl jedním z nejlepších. Budu se snažit dál tvrdě pracovat a hrát ještě lépe. Jsem velmi rád, že můžu pomáhat týmu, cítím se skvěle. Věděl jsem, že tato sezona pro mě bude nesmírně důležitá," dodal brazilský křídelník.

Barcelona po reprezentační přestávce vstoupí do ligy jako lídr tabulky s maximálním počtem 12 bodů s náskokem čtyř bodů na druhé Atlético Madrid. Blaugranas však čeká po pauze hned těžké katalánské derby na půdě Girony.