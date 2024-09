Povodně zasáhly AFC Wimbledon, ze stadionu bylo odčerpáno sto tisíc litrů vody

Povodně ovlivnily i anglický fotbal, stěhovat se kvůli silným záplavám v jižním Londýně musí AFC Wimbledon hrající League Two. Ředitel klubu James Woodroof BBC uvedl, že hřiště na Plough Lane utrpělo značné škody a ze stadionu bylo odčerpáno více než sto tisíc litrů vody. Přeložen musel být úterní zápas Ligového poháru proti Newcastlu, který se nově odehraje v St. James Parku 1. října. Zápas čtvrté nejvyšší anglické soutěže s Crewe plánovaný na stejný den byl tedy rovněž přesunut.

"Probudil jsem se a viděl záběry z našeho stadionu. Myslel jsem si, že je to umělá inteligence," řekl Woodroof. "Nevěděli jsme, že to bude až v takovém rozsahu... Je to už 60 let, co voda dosáhla takové úrovně, v podstatě nás to úplně zahltilo. Celý stadion, hala i přízemí, vše pod vodou. Hřiště je značně poškozené. Naplnili jsme čtyři cisterny, z nichž má každá objem 27 tisíc litrů," dodal.

Zaměstnanci klubu teď opravují škody způsobené nedělním vylitím nedaleké řeky Wadle. Ve středu mají bagry začít s likvidací poškozené části hřiště, Woodroof by doma rád hrál už 12. října proti Carlisle United. "Vyšetřujeme, co se tu stalo. V podstatě se jedná o přírodní katastrofu," okomentoval. "Musíme zjistit, k jakému poškození došlo pod povrchem."

Fotografie poničené hrací plochy ukazovaly oblast odkrytého písku, spíše než fotbal by se tam teď mohl hrát golf. Na opravu Plough Lane byla založena sbírka, k datu vydání tohoto článku se vybralo přes 97 tisíc liber. Částkou 15 tisíc liber přispěl i pohárový soupěř Newcastle.

"Jsme opravdu vděční za veškerou podporu. Ta neutuchající houževnatost a komunitní duch jsou mimořádné," poděkoval ředitel Wimbledonu, který se v League Two se 13 body po šesti zápasech drží na pátém místě.