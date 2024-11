Girona si dala v Lize mistrů rekordní počet vlastních gólů. Polovinu má na svědomí Krejčí

Španělská Girona má v Lize mistrů za sebou další nepovedený večer. Na půdě PSV Eindhoven utrpěla debakl 0:4 a trenér Michel po utkání poznamenal, že zápas zlomila červená karta pro kapitána Arnaua Martineze (21). Sen o postupu do další fáze prestižní soutěže žije, nicméně šance je o poznání menší. Už druhý vlastní gól si v Lize mistrů vstřelil ex-sparťan Ladislav Krejčí (25), a přispěl tak k nelichotivému rekordu – Katalánci totiž zaznamenali už čtvrtý "vlastenec", což je v milionářské soutěži historické maximum.

"První poločas byl z obou stran velmi dobrý, hrálo se v tempu," řekl Michel novinářům po zápase. "Rozhodující bylo vyloučení. Potom měl tým PSV šance a zaslouženě vyhrál. V této soutěži rozhodují malé detaily a ty převážily zápas na stranu soupeře," věděl kouč.

Nizozemský obránce Girony Daley Blind, bývalý hráč Ajaxu Amsterdam, souhlasil s názorem trenéra, že červená karta byla rozhodující. "Měli jsme první šanci, ale místo toho jsme inkasovali gól z autového vhazování, což se nesmí stávat," dodal Blind.

"Poté jsme se snažili hrát. Byl to otevřený zápas, ale celkově měl PSV převahu. Kvůli zranění nám chybělo několik hráčů. Je to těžká situace. Ale nebudeme se na to vymlouvat, musíme to zvládnout s hráči, které máme. Tvrdě jsme bojovali, ale po červené kartě bylo po zápase," měl jasno zkušený hráč Girony

Smolný zápas, jehož průběh si můžete prohlédnout v sestřihu, odehrál český obránce Ladislav Krejčí, který si chvíli před koncem vstřelil vlastní gól, do sítě nešťastně usměrnil vyražený míč a pečetil skóre zápasu na 4:0 pro domácí PSV. "Vlastní gól jde za Ladislavem Krejčím. Ten byl pod tlakem Američana Pepiho," shrnul fakta komentátor Nova Sport 3, když si kamera všímala smutně pochodujícího českého reprezentanta po trávníku. "V úvodu deváté minuty pálil zpoza vápna, to byl dobrý úvod Girony, jenže teď už je to 0:4 po vlastní brance. Prostě smůla," dodal.

Girona si v tomto ročníku Ligy mistrů dala už čtyři vlastní góly, což je historické maximum slavné soutěže. Krejčí má na svědomí hned polovinu, když si vlastní gól dal i proti Feyenoordu. Další smolné okamžiky mají na triku Paulo Gazzaniga (proti PSG) a Yangel Herrera (proti Feyenoordu).

Španělský tým má na kontě tři body ze čtyř zápasů a příště 27. listopadu cestuje na půdu Sturmu Graz, poté ho čekají domácí zápasy s Liverpoolem a Arsenalem a venkovní výjezd na AC Milán.