Manchester City se v Lize mistrů utká s budoucím koučem United, Girona změří síly s PSV

Ligová fáze fotbalové Ligy mistrů bude v úterý pokračovat devíti zápasy čtvrtého kola. Girona, za niž nastupuje český reprezentant Ladislav Krejčí, se představí na hřišti PSV Eindhoven. Manchester City po jasné výhře 5:0 nad Spartou čeká souboj v Lisabonu proti Sportingu. Domácí tým ještě povede trenér Rúben Amorim, který příští týden převezme jiný manchesterský celek United. Další soupeř Pražanů Leverkusen nastoupí v Liverpoolu. Obhájce trofeje Real Madrid vyzve AC Milán a Slovan Bratislava přivítá Dinamo Záhřeb.

Girona minule zdolala Slovan Bratislava a v "milionářské" soutěži vyhrála po dvou těsných porážkách zapříčiněných vlastními góly. Proti Feyenoordu Rotterdam (2:3) se takto smolně zapsal do statistik Krejčí. Nyní Katalánci narazí na jiný nizozemský tým, PSV v Lize mistrů zatím dvakrát remizovalo a jednou prohrálo.

Papírově největší favorit soutěže Manchester City si bude chtít v portugalské metropoli spravit náladu po nepovedeném minulém týdnu. Nejprve vypadl z anglického Ligového poháru po prohře 1:2 na stadionu Tottenhamu a o víkendu podlehl stejným poměrem domácímu Bournemouthu, čímž skončila jeho série 32 zápasů v Premier League bez prohry.

Stejně jako "Citizens" má také Sporting z úvodních tří zápasů sedm bodů. Poslední dva duely na lavičce suverénního lídra portugalské ligy odkoučuje Amorim, jenž na lavičce United nahradí odvolaného Erika ten Haga. "Vytvořili jsme tu rodinu a odstartovali kariéru spousty hráčů. Loučím se, ale pořád zbývají dva zápasy, které chceme vyhrát," uvedl Amorim.

Rovněž úřadující německý mistr Leverkusen s Čechy Matějem Kovářem a Patrikem Schickem získal sedm bodů. Naopak Liverpool je spolu s dalším anglickým týmem Aston Villou jako jediný stoprocentní. Souboj na Anfieldu bude pikantní pro trenéra Bayeru Xabiho Alonsa, jenže za "Reds" hrával.

"Bude to obrovský zápas. Není nic lepšího než hrát Ligu mistrů na Anfieldu. Atmosféra bude úžasná. Je to jeden z nejlepších týmů v Evropě, hrají dominantně, takže to bude velká výzva. Budeme to mít těžké," prohlásil Alonso, který s Liverpoolem v roce 2005 soutěž ovládl spolu s českými spoluhráči Milanem Barošem a Vladimírem Šmicerem.

Duel Realu s milánským AC svede proti sobě dva historicky nejúspěšnější týmy soutěže. "Bílý balet" triumfoval v elitní soutěži patnáctkrát, "Rossoneri" sedmkrát. Španělský celek trénuje Ital Carlo Ancelotti, který v AC působil jako hráč i kouč. Real získal z prvních tří utkání šest bodů, soupeř polovinu.

Další zápasy

Slovan s třemi porážkami a skóre 1:11 uzavírá společnou tabulku 36 týmů. Reputaci si pokusí napravit proti Dinamu Záhřeb, které vybojovalo čtyři body. "S dosavadními výsledky nemůžeme být spokojení, Gironě jsme ale byli rovnocenným soupeřem. Proti podobným týmům v Lize mistrů dovedeme hrát. Doufám, že to zopakujeme s Dinamem," řekl trenér Vladimír Weiss starší.

Přemožitel Slavie ze závěrečného předkola Lille vyzve Juventus, oba týmy získaly po šesti bodech. Francouzský celek má za sebou dvě výhry nad madridskými celky Realem a Atlétikem.

Monako v domácí lize nezískalo z posledních dvou zápasů ani bod, ale v elitní soutěži ještě neprohrálo a neporazitelnost bude hájit v Boloni. Finalista poslední sezony Dortmund přivítá Štýrský Hradec a Celtic Glasgow vyzve Lipsko.