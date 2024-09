Krejčí si proti PSG řekl o pozornost. Hrál poprvé v základu a vymazal hvězdného Dembélého

Fotbalová Liga mistrů nezačala ve středu večer jen pro Spartu, ale i pro jejího bývalého kapitána Ladislava Krejčího (25). Ten se právě v nejprestižnější evropské soutěži dočkal prvního startu v základní sestavě Girony, kam odešel v létě. A i když skromný španělský klub nakonec velmi smolně padl 0:1 na hřišti giganta PSG, český obránce si svým výkonem řekl o pozornost i o další důvěru trenéra.

Když Krejčí přestupoval do Španělska, zvolil tým, který měl za sebou snovou sezonu a historický postup do Ligy mistrů. I tak ale věřil, že brzy dostane příležitost. Jenže v přípravě odehrál jen 64 minut a v LaLize má až doposud jediný start, a to ještě na 10 posledních minut v úvodním utkání s Betisem.

Do světa šly zprávy o zdravotních problémech, Krejčí však také proseděl první měsíc sezony na lavičce. Na hřišti se objevil až v dresu české reprezentace, kde byl u potupné prohry s Gruzií 1:4 i u domácího reparátu s Ukrajinou (3:2). Jeho nominace do základní sestavy pro zápas s PSG tak mohla překvapit.

Ladislav Krejčí v utkání Ligy mistrů s PSG Livesport / Opta by StatsPerform

Jenže český fotbalista vzal příležitost jako výzvu a na hřišti patřil k nejlepším hráčům Girony. Už ve 20. minutě sice po skluzu na míč, při kterém se potkal s Dembélém, viděl žlutou kartu, ve druhé půli však předvedl fantastický návrat do obrany přes téměř celé hřiště, po kterém právě francouzského křídelníka obral v gólové šanci o míč.

"Krejčí dostihl Dembélého těsně před malým vápnem a ze strany Girony to byla nejlepší a nejobětavější akce zápasu," píše v superlativech o defenzivním počinu českého hráče deník El Mundo Deportivo. "Ukázal své přednosti. Nahoře titán, dole svými přihrávkami rozbíjel řady," dodal list. Další deník As označil Krejčího výkon za úchvatný, upozornil rovněž na jeho vysokou úspěšnost přihrávek.

Také podle katalánského listu Sport patřil Krejčí spolu s brankářem Gazzanigou k nejlépe hodnoceným hráčům zápasu. "Jeho první start byl překvapením. Dobře držel svou pozici a ukázal, že se nebojí obranných zákroků," odůvodnil deník nadprůměrnou známku 8.

Pravda je taková, že Girona na hřišti PSG opravdu hlavně myslela na defenzivu. Na branku soupeře, kterou místo zraněného Donnarummy hájil ruský náhradník Matvej Safonov, vyslala jen jedinou střelu.

Krejčí tak byl logicky často v akci a ze statistik zápasu lze vyčíst, že patřil společně se zadákem Miguelem Guttierezem (60) a defenzivním štítem Oriolem Romeuem (58) k hráčům, kteří měli na španělské straně nejvíc doteků s míčem (56). Český stoper zapsal i nejvíce nahrávek (45) z celého týmu, z toho jen tři byly neúspěšné. Co se defenzivy týče, pouze jedinkrát fauloval, také čtyřikrát zblokoval střelu a měl stejný počet úspěšných obranných zákroků.

Kouč Míchel naznačil, že to je teprve Krejčího začátek. "Hodně mu důvěřujeme. Měl problém se zraněním, kvůli tomu začal sezonu na lavičce. Určitě však bude naším důležitým hráčem," řekl po středečním duelu.

Obětavost soupeře a jeho obranu nakonec vychválil i trenér PSG Luis Enrique. "Byli jsme lepší, Girona nám však svou hrou zamotala hlavu. O poločase jsme si řekli, že pokud je nebudeme presovat, neuspějeme. Potřebovali jsme vyhrát, ovšem bylo to velmi těžké. I jejich trenérovi jsem při vší úctě řekl, že to pro nás bylo snad horší než porod," vyprávěl kouč francouzského mistra.

Snaha Girony nakonec vyšla vniveč. V poslední minutě totiž chyboval argentinský gólman Paulo Gazzaniga. Lehká Mendesova střela z velkého úhlu mu proklouzla rukavicemi a mezi nohama...