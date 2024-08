Postřehy z utkání Sparta – FCSB: Letenské brzdily chyby, sázka na klasiku Friisovi nevyšla

Sparta v zatím nejtěžší zkoušce sezony neuhrála výsledek, jaký si přála. Výhodu domácího prostředí v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů proti rumunskému FCSB proměnila jen v remízu 1:1. Sen o postupu do základní skupiny Ligy mistrů tak sice žije, ale Letenští chtěli za týden mířit na půdu soupeře s náskokem... Nic takového se nekoná. Snahu nelze českému mistrovi upřít, ale hlavním znakem hry Sparty byla nepřesnost. V rozehrávce i v koncovce, kde Pražany vysvobodil vyrovnávací trefou střídající Victor Olatunji. Jaké jsou další postřehy z utkání?

Minely v rozehrávce i obraně

Sparťanská obrana si na startu sezony nedokáže odpustit okénka a brnká řádně na nervy fanouškům. Ve druhém předkole na Letné gólově trestal Shamrock, Letenští ale kvalitativně měli navrch a postoupili. Jenže FCSB, to je jiný kalibr. V první půli mohl trestat chybu v rozehrávce Adrian Sut, když poslal míč kolem vybíhajícího Petera Vindahla. Zakončení ale mezi tyče nemířilo, což byla klika. Ve druhé půli pro změnu ledabylou rozehrávkou nabídl šanci soupeři právě Vindahl, na poslední chvíli ale míč tečoval mimo tyče Ross. Za pár desítek sekund už bylo zle a nekrytý stoper Joyskim Dawa po rohu trestal.

Prověřená klasika nezabrala

Trenér Lars Friis sice na startu sezony poctivě rozděloval minutáž mezi široký kádr, jenže to platilo do první klíčové bitvy. Proti FCSB vsadil na prověřenou klasiku a nebýt zranění kapitána Filipa Panáka, dalo by se říct, že Letenští šli do klíčové bitvy v "plné palbě." Jenže kdo čekal, že Sparta trochu podceňovaného soupeře vletí a dostane ho do úzkých, nic takového nepřišlo. Sparta se rozjížděla pomaleji, chyběla lehkost, hodně vidět naopak byly nepřesnost v kombinaci a v koncovce. Letná zkrátka neviděla představení, jaké si přála. FCSB byl zatím nejsilnějším soupeřem, na kterého Letenští v sezoně narazili. A nutno přiznat, že v odvetě čeká českého mistra pořádně těžká fuška.

Statistiky utkání. Livesport

Ofenzivní trojzubec nezlobil

Trojzubec Lukáš Haraslín, Jan Kuchta, Veljko Birmančevič v minulé sezoně deptal defenzivy soupeřů jako na běžícím pásu, jenže proti FCSB souhra tolik neklapala. Kuchta jen protáhl střelecký půst o další zápas, Birmančevič to sice zkoušel, ale neměl kliku. Stejně jako Haraslín, v první půli asi nejlepší ze sparťanů. Tutovku měl na noze ve 36. minutě, v minulé sezoně by nejspíš míč skončil v síti, tentokrát ale prosvištěl jen nad brankou. "To byla velikánská šance ze skvělé pozice. Tady se musí trefit branka," pokáral bývalý kanonýr Jan Koller v roli experta stanice Nova Sport 1 slovenského reprezentanta. "V první půli to byl nejlepší hráč zápasu, ale tady musí trefit branku," konstatoval. Gólman FCSB za první poločas nemusel krotit žádnou střelu, po přestávce zasahoval čtyřikrát.

Známkování hráčů Sparty. Livesport

Žolík Olatunji úřadoval

Jestli se v úvodu nové sezony může Sparta na někoho spolehnout, je to letenský tank Victor Olatunji. Autor tří branek v letošním rončíku sice proseděl většinu zápasu s FCSB na lavičce náhradníků, ale když dostal šanci, začal úřadovat a po rohovém kopu zařídil, že na Letné nebylo po závěrečném hvizdu smutno. "Má formu, využil i toho, že šel do zápasu proti unavenější obraně," uvedl Roman Bednář. "Čekal jsem, že ho trenér pošle na hřiště dřív," konstatoval Koller. Nakonec mohl být druhým letenským hrdinou uzdravený Kaan Kairinen, z nějž měl rumunský tým velký vítr, ale radost z vítězné trefy vzal Pražanům systém VAR, který odhalil prohřešek Martina Vitíka proti pravidlům.

Victor Olatunji slaví gól do sítě FCSB. Profimedia

Naděje do odvety žije

Sparta půjde do odvety v Rumunsku s výsledkem, který jí před osmi lety k postupu nestačil. V odvetě na půdě soupeře šla brzy do deseti a prohrála 0:2. Ani úterní zápas na začátku obou poločasů moc důvodů k optimismu nedal. Ale když Sparta dokázala zrychlit hru, ukazovala se okénka i v defenzivě rumunského celku. A přicházely i šance. "Odveta je otevřená, jen Sparta musí proměnit šance, má to ve svých rukách," neviděl odvetu jako ztracenou Bednář.