Jak do Ligy mistrů? Spartě v případě postupu hrozí PAOK, Slavii Lille, nebo Fenerbahce

Slavia se s Fenerbahce naposledy potkala v únoru 2022 v play off Konferenční ligy.

Už jen dva kroky mezi smetánku. Pražská "S" v týdnu rozehrají třetí předkolo Ligy mistrů a s předstihem se dozvěděla, na koho narazí v případě postupu do play off. Spartě, která v úterý přivítá na Letné rumunské FCSB, los ve švýcarském Nyonu přisoudil lepšího z dvojice PAOK, Malmö. Na vítěze dvojutkání mezi Slavií a Royalem Union SG pak čeká Lille, nebo Fenerbahce, které od nové sezony vede legendární trenér José Mourinho.

Úvodní zápasy 4. předkola budou na programu 20. a 21. srpna, odvety se odehrají o týden později. Oba pražští zástupci v soutěži by začali venku a v odvetách by měli výhodu domácího prostředí.

Sparta coby úřadující český šampion figuruje v mistrovské části kvalifikace a musela absolvovat již 2. předkolo, v němž po výhrách 2:0 venku a 4:2 doma vyřadila irský Shamrock. Pro los závěrečného 4. předkola byli Letenští mezi nenasazenými celky a mohli dostat jednu z pěti variant.

Sparta dlouho zůstávala v osudí a na řadu přišla až úplně na závěr. Vyhnula se možnému zopakování loňských soubojů z kvalifikace Evropské ligy proti Dinamu Záhřeb i zápasům s jiným balkánským soupeřem Crvenou zvezdou Bělehrad a los jí nakonec přisoudil lepšího z duelu mezi švédským a řeckým mistrem.

S Malmö se Pražané utkali na začátku února v zimní přípravě na soustředění ve Španělsku a zvítězili 2:1 po dvou gólech Ladislava Krejčího mladšího, jenž v létě přestoupil do Girony. V pohárech ale nemají Letenští na švédského šampiona dobré vzpomínky, v roce 2014 je totiž vyřadil ve 3. předkole Ligy mistrů. Sparťané po domácím vítězství 4:2 a venkovní porážce 0:2 vypadli kvůli tehdejšímu pravidlu o brankách na hřištích soupeře.

Podle bookmakerů je ale pravděpodobnější, že by si Letenští v případě postupu přes FCSB zahráli ve 4. předkole s PAOK Soluň, který je proti Malmö mírným favoritem. S řeckým týmem si z českých klubů v pohárech naposledy zahrál Liberec, v sezoně 2016/17 s ním utrpěl ve skupině Evropské ligy dvě porážky.

Slavii hrozí Mourinho

Slavia coby úřadující český vicemistr díky příznivému vývoji v minulé sezoně na rozdíl od Sparty zasáhne do kvalifikace až tento týden ve 3. předkole. Vršovičtí před losem závěrečného předkola měli na výběr jen ze dvou variant. Souboje s českým reprezentantem Michalem Sadílkem, jehož Twente Enschede vyzve Salcburk, se Pražané dočkat nemohou, dostali totiž papírově těžší dvojici Lille – Fenerbahce Istanbul.

Podle bookmakerů jsou šance obou celků na postup zcela vyrovnané, ve prospěch tureckého giganta by mohla hrát domácí odveta. Istanbulský celek v létě převzal trenér Mourinho, jenž proti Slavii v minulé sezoně vedl svůj předchozí klub AS Řím. V obou zápasech skupiny Evropské ligy ale kvůli disciplinárnímu trestu scházel na lavičce. Vršovičtí přes Fenerbahce předloni postoupili na úvod vyřazovací fáze Konferenční ligy po dvou vítězstvích 3:2.

S Lille slávisté dvakrát prohráli v roce 2009 ve skupině Evropské ligy - doma vysoko 1:5 a venku 1:3. Naposledy na francouzský celek narazila na podzim 2020 Sparta a také ons utrpěla dvě porážky. Doma podlehla 1:4 a venku 1:2.

Sparta si naposledy zahrála hlavní fázi Ligy mistrů v sezoně 2005/06. Slavia bude usilovat o třetí účast v hlavní části soutěže v historii. Dosud si ji zahrála v sezonách 2007/08 a 2019/20. Pokud by Vršovičtí vypadli ve 3. předkole, rovnou by přešli do hlavní fáze Evropské ligy. Z českých klubů se naposledy představila v základní části Ligy mistrů předloni Plzeň.