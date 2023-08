Sparta–Kodaň. Prodloužení? Moc týmů to nedokázalo, ví trenér Kodaně Neestrup

Trenéra fotbalistů FC Kodaň Jacoba Neestrupa (35) v dramatické odvetě 3. předkola Ligy mistrů na Spartě nejvíce nadchl způsob, jakým jeho svěřenci odpověděli na góly domácích. Dánský celek na Letné v prodloužení dvakrát prohrával, přesto pokaždé srovnal a po úspěšném penaltovém rozstřelu postoupil do závěrečného předkola milionářské soutěže. Podle Neestrupa jen málokterý tým dokázal v minulosti v prodloužení podobně zareagovat. Kouč ocenil Spartu a označil ji za "spícího válečníka", jehož dánští trenéři vrátili na správnou cestu.

Kodaňští na Spartě skórovali už po 15 sekundách. Pražané ale v 80. minutě srovnali a v prodloužení se dvakrát ujali vedení, střídající Victor Claesson však pokaždé odpověděl. Na penalty pak hosté zvítězili 4:2. Úvodní duel v dánské metropoli skončil minulý týden bez branek.

"Je třeba podívat se celkově na dvojzápas. My jsme byli lepší v Kodani, Sparta zase doma. Stály proti sobě dva dobré týmy. Od začátku jsme věděli, že o postupujícím rozhodnou detaily. To se dnes potvrdilo. Co se týče mého mužstva, nejvíce mě nadchl a uspokojil způsob, jakým jsme odpověděli na góly Sparty," uvedl Neestrup.

Navzdory dvojímu vedení Pražanů v prodloužení se nevzdával naděje na postup. "Samozřejmě jsme tomu věřili. Myslím si, že na prstech jedné ruky napočítáte týmy, které v prodloužení dokázaly to, co my," prohlásil pětatřicetiletý dánský kouč poté, co Kodaňští na čtvrtý pokus v pohárech poprvé ve dvojzápase přešli přes českého soupeře.

Neestrup vyzdvihl Spartu, která v minulé sezoně pod vedením jeho krajana Briana Priskeho po devíti letech získala český titul. "Sparta může být velmi hrdá na cestu, kterou započala před minulou sezonou, a na mé dánské kolegy, kteří vrátili tohoto spícího válečníka na správnou cestu. Strašně jsem si zápasy proti Spartě užil stejně jako hráči," prohlásil kodaňský rodák.

Statistiky utkání. Livesport

Vedle Priskeho jsou v realizačním týmu Pražanů i další Dánové asistent Lars Friis, kondiční trenér Christian Clarup a hlavní analytik Lukas Babalola. "Všichni jsou to mí dobří kolegové. Přeju jim hodně štěstí," řekl Neestrup, který se týmu Kodaně ujal vloni v září a dovedl ho k triumfu v dánské lize i domácím poháru.

Jeho svěřenci se v závěrečném předkole Ligy mistrů utkají s úřadujícím polským mistrem Rakówem Čenstochová. "Máme jediný cíl, a tím je druhý postup do Ligy mistrů za sebou. Teď si musíme soupeře zanalyzovat a ukázat mu respekt, který si vysloužil stejně jako Sparta," podotkl Neestrup.