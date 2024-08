Fotbalisté Sparty porazili ve 3. předkole Ligy mistrů FCSB 3:2 a postoupili do play off o Ligu mistrů, kde je čeká švédské Malmö. O osudu utkání rozhodl už první poločas, ve kterém si Pražané vypracovali tříbrankový náskok – dvakrát se trefil Veljko Birmančevič (26) a jednou se radoval Lukáš Haraslín (28). Domácí celek ve druhém dějství ještě zabral, na vyrovnání to však nestačilo.

Sparta do utkání nastupovala pod větším tlakem než si původně přála, jelikož v prvním utkání uhrála pouze remízu a do odvety šla s tím, že na horké rumunské půdě musí poprvé v historii FCSB porazit. Naopak úřadující rumunský mistr si z Prahy přivezl nečekaně nadějný výsledek. Zároveň se o víkendu na odvetu naladil první ligovou výhrou v sezoně.

Od začátku utkání byla vidět touha svěřenců Larse Friise dostat se do vedení a tím pádem mít osud ve svých rukou. První práci měl však sparťanský brankář Peter Vindahl, když v 11. minutě krotil tečovanou střelu domácího kapitána Dariuse Olara.

Hned dvě minuty na to přece jen propukla gólová radost na straně Pražanů, když po rohovém kopu dotlačil míč do branky Veljko Birmančevič a Sparta se tak dostala do vedení. Branka Letenských dala zápasu ještě vyšší tempo a v následujících minutách měly obě obrany spoustu práce.

Ve 28. minutě dostala Sparta obrovskou šanci zvýšit vedení. Victor Olatunji schytal ve vzdušném souboji ve vápně ránu hlavou od Joyskima Dawy a rozhodčí okamžitě nařídil penaltu. K té se postavil Veljko Birmančevič a nekompromisně vstřelil svou druhou branku v utkání. Snovou první půli jen podtrhla trefa Lukáše Haraslína ze 37. minuty, který svou oblíbenou technickou střelou překonal brankáře Stefana Tarnovana a zařídil třígólový náskok.

První velkou šanci ve druhém poločase měl Victor Olatunji v 52. minutě. Po skvělém úniku chtěl ještě obejít brankáře, Tarnovanu však jeho úmysl dokázal přečíst a balon mu zpod nohou stihl vzít. Jiskru naděje dal domácím v 60. minutě kapitán Olaru, který podobnou střelou jako Haraslín překonal Vindahla a zmenšil sparťanské vedení na dvougólové.

FCSB vycítilo šanci a začalo více a více na sparťany tlačit. Kýžená branka domácích přišla v 84. minutě po hlavičce Malcona Edjoumy, který využil přesného centru Dariuse Olara. Poslední minuty utkání tak přinesly drama, které však dopadlo lépe pro české mistry, kteří tak dále mohou živit sen o první účasti po 19 letech v milionářské soutěži.

Statistiky zápasu. Livesport

Spartě tak po zvládnutém utkání dvou rozdílných poločasů chybí pouze poslední krůček k účasti v základní části Ligy mistrů. V posledním předkole na ni ale čeká silné Malmö, které po prodloužení udolalo řeckého mistra PAOK Soluň. První zápas je na programu 20. srpna ve Švédsku a o osm dní později se celky utkají v odvetě na letenské půdě.