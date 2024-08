Panák je proti FCSB připravený hrát. Atmosféra? Asi tu nebudeme mít moc kamarádů, ví Friis

PŘÍMO Z BUKUREŠTI – Přes 30 tisíc fanoušků, bouřlivá atmosféra a navrch neoblíbený soupeř. Sparta se v úterý večer postaví FCSB, které ještě nikdy nedokázala porazit. Pokud však chce ukončit čekání na Ligu mistrů, musí sedmý pokus proměnit. "Asi tady nebudeme mít nejvíc kamarádů," prohodil před jedním z nejdůležitějších zápasů sezony dobře naladěný trenér Letenských Lars Friis (48), který už má k dispozici i kapitána Filipa Panáka (28).

Zatímco v lize je Sparta po čtyřech kolech stoprocentní, úvodní utkání třetího předkola Ligy mistrů proti FCSB jí nevyšlo. "Z naší strany to nebylo nejlepší. Nedařilo se nám na míči, ale v defenzivě ano," řekl zpětně k zápasu, v němž Victor Olatunji zachraňoval v 78. minutě remízu 1:1, Kaan Kairinen.

Finský středopolař se vrátil také ke svému zranění, kvůli němuž vynechal úvod sezony: "Mým cílem bylo vrátit se co nejdříve. Jsem opravdu šťastný, že se to povedlo."

Nyní už se ale chtějí sparťané soustředit na úterní klíčovou bitvu. "Víme komu čelíme. Hrajeme Ligu mistrů. FCSB je kvalitní tým, rumunský mistr. My se ale musíme soustředit na sebe," uvedl trenér Friis. "FCSB je silný tým se silnými individualitami. Budeme se snažit být lepší, máme plno energie," dodal Kairinen, pro nějž by byla případná účast v Lize mistrů splněným snem.

Friis zároveň věří, že s FCSB zlomí nelichotivou bilanci. "Jsem tu od toho, abych ten příběh změnil. K přípravě na utkání nepoužiju to, co se stalo v minulosti. Mám velký respekt k minulosti. Nemyslím si ale, že by to byla výhoda, nebo naopak nevýhoda v přípravě. Je to zajímavé, dá se z toho vytvořit příběh," uvedl.

Do horké Bukurešti přicestoval s Letenskými i kapitán Panák a bez omezení se účastnil předzápasového tréninku. "Je v týmu a je připravený hrát," byl stručný dánský stratég.

Dobře naladěný sparťanský kouč zmínil také atmosféru, která jeho svěřence čeká na 31tisícovém Stadionul Steaua. "Asi tu nebudeme mít moc kamarádů. Očekávám dobrou atmosféru hodnou Lize mistrů. Domácí ochozy určitě udělají vše, aby nás rozhodily, ale na to jsme z minulé sezony zvyklí."

Oba účastníci tiskové konference opakovaně zmínili skvělou atmosféru uvnitř týmu, která byla zjevná i během tréninku. "Zvládli jsme zápas s Bohemians, což není nikdy jednoduché. Aktuálně jsme opravdu šťastní," uzavřel Friis.