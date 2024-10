Trest za opileckou kauzu před zápasem LM: Polští rozhodčí si do konce sezony nezapískají

Evropská fotbalová unie UEFA oznámila, že si polští rozhodčí Bartosz Frankowski a Tomasz Musial do konce sezony nezapískají. Jde o trest za to, že v noci před srpnovým zápasem předkola Ligy mistrů mezi Dynamem Kyjev a glasgowskými Rangers v opilosti přesouvali v polském Lublinu dopravní značku, přičemž byli zachyceni místní policií.

Oba sudí, kteří měli na zápase obstarávat systém VAR, byli městskými kamerami načapáni, jak odcizili dopravní značku, kterou si nesli v podpaží. Když přijela na místo policejní hlídka, naměřila jim 0,5 promile alkoholu v krvi a odvezla je na záchytku.

UEFA na to nejprve reagovala tím, že oba muže do vyřešení případu suspendovala a okamžitě do místa dějiště poslala jiné dva rozhodčí. Nyní rozhodla o tom, že si Frankowski s Musialem až do konce sezony nezapískají.

Frankowski, který v květnu 2022 rozhodoval zápas mezi pražskou Slavií a Plzní (1:1), která významně přiblížila pozdější mistrovský titul Západočechům, si hned po zveřejnění opilecké kauzy sypal popel na hlavu.

"Byl to hloupý vtip. Zničil jsem si dvaadvacet let kariéry. Udělal jsem hroznou chybu, které hluboce lituji," řekl. "Cítím se jako hlupák. Hloupý. Jsem si vědom následků, které mě čekají, ale doufám, že se mi podaří rehabilitovat se a obnovit důvěru fotbalové veřejnosti," doplnil Musial.

I když dá očekávat, že v příští sezoně budou kariéry obou hříšníků pokračovat, jejich návrat do pohárových soutěžích je krajné nepravděpodobný.