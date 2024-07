Vindahl mi za zákrok ještě nepoděkoval, smál se obránce Ross. Nad nabídkou Sparty neváhal

Hned při prvním startu v základní sestavě fotbalistů Sparty se dánský stoper Mathias Ross (23) výrazně podílel na vítězství 2:0 na hřišti irského týmu Shamrock Rovers v úvodním utkání 2. předkola Ligy mistrů. Za bezbrankového stavu po chybě gólmana Petera Vindahla zastavil střelu Neila Farrugiy mířící do prázdné branky. Ross na tiskové konferenci vtipkoval, že mu jeho krajan za zákrok ještě nepoděkoval.

"Byl to skvělý moment tím, že jsem nás dost možná zachránil od branky. Byla to instinktivní reakce, že jsem se položil na zem a střelu zablokoval. Měl jsem velkou radost, když mě to trefilo do nohy a neskončilo to v síti. Byl to klíčový moment utkání," prohlásil Ross.

"Ještě mi (Vindahl) nepoděkoval, možná by měl. Je to součástí fotbalu, to se stává. Nemusíme se za nic omlouvat. Na konci nás zase zachránil on, zaslouží si respekt. Jeho zákrok byl skvělý," připomněl Ross Vindahlův zásah v závěrečném nastavení proti hlavičce Joshuy Honohana.

Statistiky zápasu. Livesport

Odvetu, která se na Letné odehraje příští úterý, nepovažuje za formalitu. "Nic ještě neskončilo. Utkání jsme měli pod kontrolou, hodně jsme drželi míč. Mohli jsme dát víc gólů, ale na konci jsme také mohli inkasovat. Většinu aspektů hry jsme měli pod kontrolou," podotkl Ross.

Spartu posílil před týdnem z Galatasaraye Istanbul na roční hostování s opcí. "Vrátil jsem se do Galatasaraye na začátek letní přípravy, ale rychle jsem se dozvěděl, že musím odejít. Když přišla nabídka ze Sparty, neváhal jsem. Larse jsem znal, Sparta je navíc velký klub. Vůbec jsem nepochyboval, že to je to, co chci. Jakmile jsem slyšel o zájmu Sparty, byl jsem rychle přesvědčený," řekl někdejší mládežnický reprezentant.

Hodnocení hráčů Sparty. Livesport

Do pátečního ligového zápasu s Pardubicemi zasáhl jako střídající hráč, v duelu se Shamrockem nahradil ve středu obrany kapitána Filipa Panáka, který s týmem do irské metropole neodcestoval. V adaptaci ve Spartě mu pomáhá i jeho krajan a trenér Lars Friis, s nímž se zná z působení v Aalborgu.

"Vím, jaký je to člověk a co chce hrát. Způsob hry i taktika se ale velmi liší od toho, na co jsem byl u něj zvyklý v Dánsku. Musím se přizpůsobit hernímu stylu Sparty. Chvíli to potrvá, ale už teď jsem se velmi dobře aklimatizoval. Díky tomu, že znám Larse, to jde ještě rychleji," mínil Ross.