Vzepře se Sparta osudu a přežije její sen o Lize mistrů? Experti věří, že odvetu s FCSB zvládne

Jedna z klíčových bitev sezony čeká v úterý večer Spartu v rumunské Bukurešti, kde se představí v odvetě 3. předkola Ligy mistrů na půdě FCSB. Letenští touží udělat další krok do základní skupiny milionářské soutěže, do odvety si přivezli remízu 1:1 z prvního duelu. Podle oslovených expertů je boj o postup otevřený, ale věří v úspěch Sparty. Proč? V čem se musí Letenští polepšit oproti prvnímu duelu? A kdo by měl hrát na hrotu útoku, dostane šanci žolík Victor Olatunji (24)?

Anketové otázky před odvetou 3. předkola Ligy mistrů mezi FCSB a Spartou:

1. Co musí Sparta zlepšit, aby proti FCSB uspěla?

2. Kdo by měl nastoupit na hrotu ofenzivního trojzubce?

3. Kdo podle vás postoupí?

Martin Frýdek, bývalý hráč Sparty

Sparta musí proměnit své šance

"Určitě musí zlepšit proměňování šancí, ale je jasný, že FCSB je hodně dobrý soupeř. Před prvním zápasem tady vládl až přehnaný optimismus a rumunský tým ukázal kvalitu. Výsledek 1:1 dává do odvety naději, teď to bude úplně jiný zápas. Jak říkám, Sparta musí proměnit šance."

V útoku bych věřil Kuchtovi

"Záleží na trenérovi, ale já bych dal od první minuty Honzu Kuchtu. Někdo na něj nadává, že se mu nedaří, ale on taky potřebuje dostat balon. Furt je to i pracovitosti a Honza to odmaká, odbojuje, třeba i trochu vyprovokuje, dokáže být nepříjemný. V té atmosféře se nerozklepe. Určitě je to hráč, který unaví obranu a pak by třeba mohl přijít Olatunji. Už je na čase, aby dal Kuchta gól a tady by byl hodně důležitý.“

Tuším, že bude prodloužení nebo penalty

"Tipnul bych si, že to půjde do prodloužení a třeba i do penalt. Rumuni jsou hodně nepříjemní, bude tam bouřlivá atmosféra. Hrál jsem v Rumunsku proti jejich národnímu týmu, bude to hodně vyhecované. Domácí mají velkou motivaci, majitel klubu snad slíbil, že v případě postupu všem přidá peníze. Už se nepsalo, že když to nevyjde, tak klidně tři hráče vyhodí. Sparta už ve skupině Ligy mistrů dlouho nebyla a já si přeju, aby to v Rumunsku zvládla a věřím, že se to povede."

Lukáš Zelenka, bývalý hráč Sparty

Pozor na chyby gólmana v rozehrávce

"Za mě se musí Sparta vyvarovat hlavně chyb v rozehrávce. V prvním utkání tam chyboval gólman Peter Vindahl a byla klika, že to soupeř nepotrestal. Když jde do takové rozehrávky, musí vědět, že je to na milion procent. Sparta se rvala o výsledek, trefila tyč, jeden gól jí vzal VAR, ale musí si dát pozor na ty chyby, ty mohou rozhodnout a všechno pokazit. FCSB bude i v odvetě hodně nepříjemný, ohledně postupu je to otevřené."

Nebál bych se zkusit Olatunjiho

"Já bych se nebál tam zkusit Olatunjiho. Dal nějaké góly, trefil se i na Letné, kde po chybě brankáře srovnal na 1:1. Za mě je to oživení, Sparta má na pozici útočníků konkurenci a fakt bych mu dal šanci. On je vyšší než Kuchta, každý souboj s ním bude nepříjemný, může hrozit i po rohových kopech. Za mě je to určitě varianta k zamyšlení."

Věřím, že Sparta o gól vyhraje

"Chci věřit, že Sparta vyhraje už po 90 minutách o gól. Bude to ale hodně vyrovnané. Fanoušci asi nečekali, že bude FCSB takhle kvalitní. Přál bych si, aby to Sparta zvládla. Myslím, že pak je i další soupeř směrem do Ligy mistrů hratelný."

Dušan Uhrin mladší, bývalý kouč čtyř rumunských klubů

Je třeba zlepšit přechod do útoku

"Sparta první zápas nehrála moc dobře. Hlavně směrem dopředu to od ní nebylo takové, na co jsme zvyklí, ale mělo to své opodstatnění. Stopeři FCSB jsou totiž hodně rychlí, což Spartě dělalo problémy. Do odvety musí tedy změnit přechod do útoku. Udělat ho ještě rychlejší. Zároveň nenechat hráče soupeře hrát tolik na balónu, protože FCSB má ve svých řadách opravdu technické fotbalisty. Další věc je bouřlivé prostředí, se kterým se Sparta bude muset vypořádat. Tipuji, že nějakých 40 tisíc fanoušků na zápase bude a poženou domácí vpřed. Co jsem navíc koukal, tak FCSB šetřilo teď v lize snad sedm hráčů ze základu. S Farulem Constanta prohrávali 0:2, ale dokázali to otočit, ten tým chce prostě vyhrávat. Už jen to svědčí o tom, že Spartu nečeká vůbec lehký zápas."

Olatunji, rozhodnout mohou standardky

"Olatunji má poslední dobou velmi dobrou formu, tak bych na hrot postavil jeho. Nic proti Kuchtovi, aktuálně se mi ale Olatunji jeví lépe než on. Navíc zápas by mohly rozhodnout standardky, ze kterých Olatunji dokáže být hodně nebezpečný."

Pro Spartu mluví zkušenosti z těžkých zápasů

"Pořád si myslím, že dál postoupí Sparta. Že rozhodne zkušenost hráčů z fakt těžkých zápasů, což bude mluvit pro ni. Znovu ale říkám, že Spartu nečeká vůbec nic jednoduchého. Už jen kvůli Becalimu (majiteli FCSB), který je fakt blázen. Pokud se ale Sparta ještě zlepší, určitě má na to dostat se dál. Jen musí předvést v ofenzivě kvalitnější výkon než v zápase číslo jedna. Brejky, kterými se Sparta prosazuje v lize, byly na stopery FCSB zkrátka málo."

Jan Rajnoch, bývalý reprezentant a odchovanec Sparty

Rumuni našli okénka v obraně

"Určitě se Sparta musí zlepšit oproti prvnímu zápasu, kdy mi nepřišla úplně v pohodě, respektive Rumuni hráli velmi dobře. Dokázali nacházet okénka v obraně, což se ale Spartě stává na startu sezony celkem často. Kromě dvou zápasů (s Duklou a na půdě Shamrocku) ještě nedokázala udržet nulu vzadu. Doufám, že v odvetě se jí to podaří a nulu uhájí. Pokud ano, věřím, že nějaký gól Sparta vstřelí a postoupí dál."

Kluci z Eura ještě nejsou adekvátně nachystaní

"Opakovaně říkám, že kluci, co hráli na Euru, ještě nejsou adekvátně nachystaní. Mentálně, možná ani fyzicky, na jejich výkonech je to samozřejmě vidět. Jasně, někdo odpočinek potřebuje víc, někdo méně. Třeba Veljko Birmančevič vypadá furt skvěle, zrovna Honza Kuchta by ale podle mě potřeboval ještě trochu potrénovat, nabrat kondici. V tomhle má Olatunji zjevně náskok, což dokázal i v zápase číslo jedna. Aktuální formu má o něco lepší, tudíž bych do základu poslal jeho. Navíc Kuchta je hráč, který Spartě může hodně dát i v roli střídajícího. Klidně bych ho tedy poslal na plac až v průběhu zápasu."

Standardky posunou dál Spartu

"Samozřejmě věřím, že to Sparta zvládne. I když ji čeká hodně obtížný zápas, tak postoupí dál. A co by mohlo rozhodnout? Za mě říkám, že standardní situace. Klíčovou roli hrály už v prvním utkání a odveta by mohl dost podobná. Věřím, že právě standardky by mohly Spartu pousnout dál."