FCSB jako hračka pobožného šílence. Sparta nás nemůže porazit, hlásí svérázný boss Becali

PŘÍMO Z BUKUREŠTI – Každý jeho výrok je kontroverzní. Když zrovna nevyjadřuje odpor k homosexuálům, vyhazuje v přímém přenosu své hráče. Majitel FCSB George Becali (66) od posledního střetnutí se Spartou zestárl, jeho bláznivý styl řízení fotbalového klubu se i přes výraznou náklonnost ke křesťanství však nezměnil. Gigi i nadále zasahuje do skládání základní sestavy a před odvetným duelem Ligy mistrů s Pražany hlásí: "Pokud není Bůh proti nám, tak nás tenhle tým nemůže vyřadit."

Není to přitom tak dávno, co Becali nechal do svého pozlaceného paláce na severu Bukurešti svolat tiskovou konferenci. Její téma? Prodej FCSB. "S fotbalem jsem skončil. Už mě to nezajímá. Je mi 65 let... už to nezvládnu. Dnes jsem podepsal rezignaci na všechny funkce v klubu. Dám tým komukoli. Z Thajska, Afriky, Anglie..."

Nebylo to však tak horké. Becali si to i přes zlobu na rozhodčího Horacia Fesnice, jenž měl dle svérázného bosse svým výkonem výrazně ovlivnit na konci dubna 2023 derby s Rapidem (0:1), rozmyslel. "Je těžké mu to věřit, protože podobná prohlášení vydává minimálně jednou ročně. Naposledy s tím přišel na podzim," říká Costel Demian, editor rumunské redakce Livesport Zpráv.

Rok nato Becali slavil po dlouhých devíti letech titul. Tehdy mimochodem poprvé za poslední roky navštívil stadion.

Hackeři z Vietnamu

Naposledy Gigiho, jenž se po propuštění z vězení výrazně přiklonil k Bohu, rozčílila kauza okolo prodeje hvězdného Florinela Comana. Al Gharafa totiž za rumunského reprezentanta nezaplatila, respektive peníze z Kataru na účet FCSB nedorazily. Jde přitom o pořádný balík – asi 133 milionů korun.

"Řekli nám, že peníze poslali do Vietnamu. Prý se jim do emailu nabourali nějací hackeři a poslali jim jiné číslo účtu. Snaží se mě podvést," vysvětloval Becali a vzápětí dodal, že už vše řeší s organizací FIFA: "Svým způsobem je to pro nás dobré, dostaneme šest milionů eur. Peníze bychom měli dostat do 31. srpna. Pokud se tak nestane, musí nám zaplatit další milion, je to sankční klauzule."

Peníze obecně Becali velmi rád řeší veřejně. Před úterním zápasem se Spartou prohlásil, že v případě postupu do hlavní fáze Ligy mistrů vybraným hráčům zvedne platy.

Nejspíš se to ale nebude týkat trojice Vlad Chiriches, Nana Antwi a Daniel Popa. Právě trio v čele s bývalým obráncem Tottenhamu či Neapole totiž šestašedesátiletý chlapík po pátečním zápase s Farulem Constanta (3:2) sepsul.

"Antwi ani nenacentruje. Chiriches byl u dvou inkasovaných gólů. Sice jsme vyhráli, ale soupeř neměl žádnou šanci a dal dva góly. A Popa nedokáže dát branku ani ze dvou metrů, přitom tam stačilo nastavit nohu," rozzuřil se Becali v rozhovoru pro televizi Prima Sport.

Život fotbalisty FCSB na horské dráze přiblížil čtenářům Livesport Zpráv Lukáš Droppa, který v rumunském fotbale kroutí už osmou sezonu. "Furt se to opakuje. Minimálně Chichires a Popa jsou důležití, takže to určitě není tak, že by je vyhodil. Každý týden to zkrátka padne na někoho jiného. Hráči ve Steaue musí být psychicky odolní. Ví, že když odehrají dva, tři dobré zápasy, tak jim Becali snese modré z nebe," uvedl bývalý reprezentant.

Popa přitom přišel do FCSB v létě za 300 tisíc eur. Podle Becaliho má však nadváhu a místo prostoru na hřišti tak maximálně vyfasuje pokutu. Podobný příběh před lety zažil někdejší český reprezentant a dnes kapitán Českých Budějovic Zdeněk Ondrášek, kterého majitel vyhodil po dvou zápasech, aniž by se osobně setkali. "Není to hráč pro náš tým, vůbec nedosahuje naší úrovně," nebral si tehdy servítky.

Sparta nás nemůže porazit

Respekt zkrátka Gigimu, jenž mimochodem tvrdí, že jednou bude nucen regulemi zařadit do základní jedenáctky i homosexuála a ženu, nic neříká. To ostatně potvrzují i jeho slova vůči Spartě. "Ukázalo se, že je to průměrný tým Ligy 1. Kdybychom hráli s Rapidem, s CFR nebo s Craiovou, hráli bychom fotbal, bylo by tam více emocí. Já jsem žádné emoce necítil," uvedl Becali už po úvodním zápase v Praze.

"Pokud není Bůh proti nám, tak nás tenhle tým nemůže vyřadit. Kdybychom hráli desetkrát, nemohou nás porazit," dodal Becali těsně před úterním výkopem. "Myslím si, že si z toho dělá vlastní show. Denně je dvakrát, třikrát v televizi a takových věcí řekne několik. V Rumunsku se to ale nebere tak vážně," uzavírá Droppa.