Francie díky Rabiotovi vyrabovala San Siro. Anglie i Norsko nadělily pět gólů a postupují

Francie porazila v závěrečném kole Ligy národů Itálii 3:1 a díky lepšímu skóre vystřídala nedělného soupeře na prvním místě skupiny A2. Postup do čtvrtfinále měly již před utkáním zajištěný oba celky. Vítězství Kohoutů režíroval dvěma góly Adrien Rabiot, který odehrál pět sezon za Juventus. Norsko i díky hattricku Erlinga Haalanda deklasovalo Kazachstán 5:0, ovládlo skupinu B3 a poprvé si zahraje v elitní úrovni soutěže. Ze skupiny B2 jde výš Anglie, jež doma zničila Irsko rovněž 5:0.

Boj o první místo ve skupině A2 měl bleskový úvod. Lucas Digne hned ve třetí minutě vyslal z rohového kopu přesný centr do vápna, na který si naskočil Rabiot, proti jehož hlavičce neměl Guglielmo Vicario nárok, a Francie se ujala vedení. Italové se pak tlačili dopředu a snažili se o vyrovnání, ale do větší šance se jim dlouho nepodařilo dostat. Byli to Francouzi, kteří udeřili podruhé.

Ve 33. minutě nádherně proměnil přímý volný kop Digne, který zamířil do šibenice, byť byl nakonec gól zapsán jako vlastní po zásahu Vicaria. Za pár desítek sekund se ale mohli radovat také domácí příznivci. Federico Dimarco odvedl dobrou práci na levé straně a centrem našel Andreu Cambiasa, jenž nikým nehlídaný trefil volejem přesně. Záhy mohlo být San Siro svědkem vyrovnání, ale francouzský gólman Mike Maignan překazil akci včasným zákrokem.

Statistiky utkání. Livesport

V první čtvrthodině druhého poločasu se hrálo dle francouzských not, ani jednomu z týmů se ale nepodařilo nebezpečně ohrozit soupeřovu bránu. V 65. minutě nevýrazné dění rozčísla Francie. Hlavní roli sehráli opět Digne s Rabiotem, kteří centrem a hlavičkou opět zužitkovali standardní situaci.

Rabiotova druhá branka domácí tým dokonale opařila. Italové se sice snažili utkání ještě zdramatizovat, nicméně pozorná francouzská defenziva nedovolila žádné drama, a tak domácí ochutnali vlastní medicínu – v září totiž vyplenili stejným výsledkem pařížský Park princů. Oba týmy ale míří do čtvrtfinále Ligy národů, Francouzi díky lepšímu skóre z první pozice.

Kouč Heimir Hallgrímsson proti domácím postavil defenzivní sestavu, což bylo na hřišti znát. Nathan Collins a Josh Cullen v úvodu zblokovali střely Curtise Jonese a Judea Bellinghama. Neujala se ani hlavička Kylea Walkera, který po rohu mířil nad. Krátce před půlhodinou hry byl blízko otevření skóre Noni Madueke, ale jeho střelu zastavil Liam Scales.

Hráči v zeleném hrozili především po dlouhých přihávkách za obranu. Když ale nechyboval ani Walker, jenž pod tlakem dokázal dostat míč na Jordana Pickforda, šlo se do kabin za bezbrankového stavu a zároveň bez jediné střely mezi tři tyče. O vzrušení se tak alespoň v nastavení první půle postarali Harry Kane s Jaysonem Molumbym, kteří za svou šarvátku dostali oba žlutou kartu.

Statistiky utkání. Livesport

Jenže po změně stran se začaly dít věci. Po pouhých šesti minutách se Anglie ujala vedení. Kane našel skvělou přihrávkou Bellinghama, jehož srazil Scales a sudí ukázal na penaltový puntík. K exekuci pokutového kopu se postavil Kane a chladnokrevně skóroval. Ještě předtím však rozhodčí udělal Scalesovi druhou žlutou a poslal ho do sprch.

Zatímco Kane je nejlepším anglickým reprezentačním střelcem (69 gólů), další dva zásahy přišly od fotbalistů, pro které šlo o premiérové trefy v národním týmu. Nejprve se parádně prosadil Anthony Gordon a v 58. minutě přidal třetí zásah Conor Gallagher. V závěrečné patnáctiminutovce se ke šťastným střelcům po výtečné Bellinghamově přihrávce přidal Jarrod Bowen, jenž na hřiště přišel jen pár sekund předtím.

Známkování hráčů. Livesport

Opora Realu Madrid byla i u posledního gólu, když ke skórování hlavou vybídla debutanta v národním týmu Taylora Harwooda-Bellise. Trenér Lee Carsley tak pokračoval ve skvělých výsledcích, když vyhrál v pátém ze šesti duelů svého dočasné působení na lavičce Albionu. Irsko naopak po dvou porážkách z posledních tří zápasů čeká baráž o udržení.

Haaland otevřel skóre z dorážky v 23. minutě a o čtvrt hodiny později se prosadil hlavou. Ještě do půle zvýšil jeho kolega z útoku Alexander Sörloth. Kanonýr Manchesteru City završil čtvrtý hattrick v národním týmu v 71. minutě střelou zpoza vápna a záhy stanovil konečný výsledek Antonio Nusa. Haaland je se sedmi góly nejlepším střelcem čtvrtého ročníku Ligy národů.

Statistiky utkání. Livesport

Další zápasy

V "norské" skupině přišlo Rakousko o první místo domácí remízou 1:1 se Slovinskem, kterému zařídil bod vyrovnávací brankou v 81. minutě Gnezda Čerin. Druhá příčka zajistila Rakušanům alespoň play off proti jednomu ze třetích týmů ze skupin elitní úrovně. Třetí Slovinci budou hájit pozici v lize B v baráži, poslední Kazachstán sestoupil přímo.

Anglie měla před závěrečným kolem stejně bodů jako Řecko, které zůstalo na druhém místě i přes vítězství 2:0 ve Finsku. Seveřané, za které znovu odehrál celé utkání sparťanský záložník Kaan Kairinen, nezískali ve skupině ani bod.

Třetí místo ve skupině A2 udržela Belgie, přestože v posledním utkání podlehla 0:1 Izraeli. Duel na neutrální půdě v Budapešti rozhodl v 86. minutě Yarden Shua. Obě mužstva získala po čtyřech bodech, Rudí ďáblové ale mají díky výhře 3:1 v úvodním duelu lepší vzájemnou bilanci.