Hrozí stávka hráčů? Jsme v tom společně, stačí bouchnout pěstí do stolu, říká Konaté

Francouzský obránce Ibrahima Konaté (25) se stal dalším fotbalistou, který se ozval proti přeplněnému programu. Hráč Liverpoolu uvedl, že v této souvislosti plně podporuje právo svých kolegů na stávku. Hráči a trenéři kritizují neustále se rozšiřující fotbalový kalendář a středopolař Manchesteru City Rodri (28) varoval, že pokud se situace nezlepší, jsou fotbalisté připraveni stávkovat. Španěl krátce po komentáři utrpěl zranění předního zkříženého vazu, což ještě více podnítilo debatu o zápasovém vytížení a pohodě hráčů.

"Pokud bude tento stav pokračovat a hráči se rozhodnou bouchnout pěstí do stolu, pak jsme v tom všichni společně. Jestli vznikne hnutí, které povede k porozumění a dohodě, budu jeho součástí. Myslím, že se zapojí všichni hráči," prohlásil Konaté, který na reprezentační sraz Francie dorazil v nevídané obličejové masce.

Všechny tři evropské klubové soutěže byly v letošní sezoně rozšířeny na 36 týmů a světová hráčská unie FIFPRO v červenci uvedla, že podá stížnost k antimonopolním úřadům EU na kalendář mezinárodních zápasů FIFA. Právě hráči z klubů Premier League, mezi něž patří i Konaté, měli v průměru v minulé sezoně nejkratší dobu na regeneraci mezi zápasy, a to pouhých 67,3 hodiny.

"Je to téma, které by se nemělo zanedbávat. Slyšíme, že některé kluby upřednostňují, aby jejich hráči nejezdili reprezentovat své země, což musíme pochopit, protože zápasů je hodně. Fotbalisté jsou sice na výplatní pásce klubu, jenže národní týmy jsou stejně důležité," dodal francouzský reprezentant.

Les Bleus se ve čtvrtek v rámci Ligy národů podívají do Budapešti, kde se utkají s Izraelem, který kvůli probíhající válce v pásmu Gazy hraje své domácí zápasy v Maďarsku. "Nedíváme se na to, proti komu hrajeme, ale nejsme necitliví k tomu, co se děje ve světě. To, co vidíme na sociálních sítích o válce, je hrozné," řekl na toto téma Konaté.

"Největší obavy mám o mladé lidi. Představte si děti, které to vidí na svých telefonech, a jaký to na ně může mít vliv. Boj proti terorismu je jedna věc, ale masové zabíjení civilistů mě bolí," dodal.