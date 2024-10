Čeští fotbalisté v pondělí nastoupí proti Ukrajině ke čtvrtému z šesti zápasů Ligy národů a zakončí tím říjnový sraz. Svěřenci trenéra Ivana Haška (61) se pokusí po zářijovém domácím vítězství 3:2 vyhrát i druhý vzájemný duel ve skupině B1 a navázat na páteční povedený výkon proti Albánii, kterou na Letné porazili 2:0. Utkání se kvůli válečnému konfliktu Ukrajiny s Ruskem uskuteční na neutrální půdě ve Vratislavi.

Český tým v září na úvod nového ročníku Ligy národů utrpěl debakl 1:4 v Gruzii, ale následné dva zápasy s Ukrajinou a Albánií vyhrál. Po pátečním vítězství se bodově dotáhl na lídra tabulky Gruzii a posílil šance na postup do elitní divize A, kam přímo projde vítěz skupiny. Druhý tým bude čekat dvojzápas play off.

Preview k zápasu Ukrajina - Česko. Livesport

Cílem je MS

Liga národů zároveň dává reprezentacím dodatečnou šanci zahrát si o účast na vrcholných turnajích. Čtvrtý ročník je propojen s bojem o mistrovství světa v roce 2026. Čtyři nejlepší celky, které neuspějí v klasické kvalifikaci, se dostanou do play off o šampionát.

"Jsem rád, že jsme zápas s Albánií zvládli. Skupina je vyrovnaná, bude se hrát až do konce. Náš cíl je probojovat se na mistrovství světa. Liga národů je jednou z možností, jak se případně dostat do baráže. Uděláme pro to maximum," řekl Hašek.

Tabulka ke 13. říjnu. Livesport

Reprezentanti v pátek proti Albánii podali v desátém utkání od jeho lednového nástupu na lavičku zřejmě nejlepší výkon a poprvé udrželi čisté konto. Vítězství zařídil dvěma brankami útočník Tomáš Chorý.

"Byl to z naší strany velmi slušný zápas. Jestli byl dosud nejlepší, to neumím posoudit. Chtěli bychom hrát zápasy takhle dál. Musíme být ready a zopakovat takovýhle výkon proti Ukrajině. Věřím, že jsme schopni takové výkony předvádět pravidelně," uvedl Hašek.

Páteční zápas zvládli i Ukrajinci, kteří v Poznani zdolali do té doby stoprocentní Gruzii 1:0 a po zářijových porážkách s Albánií a Českem si připsali první body do tabulky. Utkání v polském azylu sledovala vysoká návštěva 21 700 diváků.

Trenér Hašek věří, že národní tým výkon proti Albánii zopakuje i v dalších zápasech. Livesport / Profimedia

"Bylo pro nás nesmírně důležité zvítězit. Ani v minulých zápasech jsme nepodali špatné výkony. Když si vzpomenu před měsícem na utkání v Česku, měli jsme snad 20 střel a v druhé půli jsme hráli velmi dobře. Je třeba na to navázat, jen musíme být produktivnější," řekl trenér Serhij Rebrov.

"Na zápase Ukrajiny s Gruzií jsme měli dva lidi od nás. Takže informace z toho utkání máme a samozřejmě se na něj ještě podíváme," prohlásil Hašek, jenž má smlouvu do konce nadcházející kvalifikace o mistrovství světa.

Změny v sestavě?

Stadion ve Vratislavi pojme 45 tisíc fanoušků a čeští reprezentanti se na něm naposledy představili před devíti lety při porážce 1:3 v přípravě s Polskem. V roce 2012 tam odehráli skupinu na mistrovství Evropy a v rozhodujícím utkání zdolali domácí celek 1:0.

Hašek v posledních dvou zápasech s Ukrajinou a Albánií vsadil na rozestavení se čtyřmi obránci a velmi podobnou základní sestavu. Pro utkání ve Vratislavi nicméně nevyloučil změny, po vypršení trestu za žluté karty by se mohl vrátit stoper Ladislav Krejčí mladší.

"Uvidíme, jak budou kluci schopni zregenerovat. Může dojít k nějakým změnám už jen kvůli tomu, jak jdou zápasy rychle po sobě a na hráče je ta zátěž obrovská. Věřím, že i hráči, kteří nebyli v základní sestavě, jsou schopni podat kvalitní výkony," podotkl Hašek.

Poslední vzájemné zápasy. Livesport

Ukrajinci mají velké problémy s marodkou, postupně jim vypadlo sedm hráčů včetně několika opor. Při absencích v defenzivě proti Gruzii nastoupil v základní sestavě stoper Maksym Talovjerov, který působil ve Slavii, Českých Budějovicích či Liberci. Nejistý je start záložníka Tarase Stepanenka, jenž v pátek chyběl.

Utkání ve Vratislavi začne v pondělí ve 20:45. Týmy mají vyrovnanou vzájemnou bilanci dvou výher, remíz i porážek. V Lize národů se utkaly i v roce 2018, Ukrajina zvítězila 2:1 venku a 1:0 doma.