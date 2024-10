Byl kolem něj velký rozruch. Po třech letech se Jan Bořil (33) vrátil do národního týmu. Před rokem a půl měl přitom myšlenky na konec kariéry. Jenže slávistický obránce fotbalový důchod odvrátil a znovu se dostal do top formy. Potvrdil ji i v pátek proti Albánii. "Byl jedním z důležitých článků," pochválil ho trenér Ivan Hašek (61).

Reprezentace stejně jako před měsícem v utkání s Ukrajinou zůstala u rozestavení na čtyři obránce a Bořil se tak místo levého stopera, což hraje v klubu, vrátil na svůj někdejší post klasického krajního beka. Na jeho výkonnosti to však nebylo vůbec znát. Levou stranu zkušeně řídil. Navíc měl i odvahu a energii na to, aby podporoval ofenzivu.

"Cítil jsem se velice dobře, jak kdybych ty zdravotní problémy nikdy neměl. Na tohle jsem úplně nemyslel, chtěl jsem pomoct týmu a klukům. To se povedlo a užil jsem si to se vším všudy," hodnotil svůj návrat do národních barev.

Pochvala od trenéra

Trenér Hašek byl z jeho výkonu unešený. "Kdybych měl vyzdvihnout jedno jméno, řeknu asi Bóřu," usmál se po utkání. "Cením si toho, že přišel do národního týmu a v tom tempu, v jakém se zápas hrál, nám pomohl. Toho si cením. Před rokem se spekulovalo, jestli bude vůbec v kariéře pokračovat. Teď je tady a hraje za národní tým. Dneska byl jedním z důležitých článků."

Znát bylo, jak si rozumí se spoluhráči ze Slavie. Vedle něj operoval Tomáš Holeš, před ním zmíněný Provod či uprostřed Tomáš Souček, na hrotu zase operoval Tomáš Chorý. "Navíc Čoro (Tomáš Chorý) byl v Plzni, takže ho dobře znají Šulcík a Červ. Souhra byla na hřišti fakt veliká, bylo to vidět. Kluci, co hrají v klubech a mají formu, to přenesli sem," pochvaloval si Bořil.

Českému týmu prospěl i návrat ke čtyřčlenné obraně. Střed pole byl daleko kompaktnější, nevázla kombinace a lépe se mu kontrolovala hra. Bořil jen pokyvoval hlavou, když na toto téma dostal otázku. "Třetí střední záložník nám obráncům hodně pomáhal. Qazim Laci hrál proti nám falešnou desítku, Červ se na něj posadil a přes něho nešlo nic, to nám ulehčilo práci. Stopeři měli na sebe jen jednoho útočníka, s tím si poradili. Sedělo nám to a sbírali jsme i druhé balony."

"Ukázal všem, že má náturu bojovníka a hráče, který se v tom věku postaví do takového zápasu, kde na něj hrají hráči v top světové kvalitě. Je příkladem pro všechny, že kariéra po třicítce nemusí končit," shrnul Hašek hodnocení.

Zamotal mu dodatečně povolaný obránce hlavu? Když měl zodpovědět, zda se do sestavy vrátí Ladislav Krejčí, který nemohl proti Albánii nastoupit kvůli žlutým kartám, nepotvrdil to. "To nemůžu říct, jak bude vypadat zdravotní stav všech hráčů. Nechceme riskovat jejich zranění do budoucna," utekl z přímé odpovědi.

A stejně reagoval i na dotaz, zda počítá s Bořilem do budoucna. "To nejdůležitější v nominaci je výkonnost, není to o věku. Jestli Bóřa bude hrát na mistrovství světa, tak bych mu to přál."

Před pondělním zápasem s Ukrajinou tak bude mít o jeden příjemný rébus navíc.