Odchod do Rangers? Bylo to moje velké přání, prozradil Černý. Má za sebou i derby s Celtikem

Ofenzivní univerzál české fotbalové reprezentace Václav Černý (26) je rád, že odešel z Wolfsburgu do Rangers. Odchod z bundesligového celku nebyl z jeho pohledu nevyhnutelný, bylo to ale jeho přání. V novém angažmá se těší na boje v Evropské lize. Na vlastní kůži už okusil i pověstné glasgowské derby se Celtikem. Řekl to v rozhovoru s novináři před blížícími se zápasy Ligy národů v Gruzii a s Ukrajinou.

Černý po jediné sezoně ve Wolfsburgu odešel na konci července na roční hostování do Rangers. "Neřekl bych, že odchod byl nevyhnutelný, ale bylo to moje velké přání. Jsem strašně rád, že klub jako Rangers se dostal do jednání, pak už to šlo všechno rychle. Pro mě to byla jasná volba," prohlásil rodák z Příbrami.

A s dosavadním působením v Rangers je spokojený. "Posun vidím v tom, že bojujeme o evropské poháry, což ve Wolfsburgu nebylo. Nějakým způsobem moje osobní pozice v týmu vypadá dobře a to jsem si přál, takže spokojenost," uvedl Černý.

Liga mistrů nevyšla

Se skotským celkem bojoval o Ligu mistrů. "Jezdci" ale ve 3. předkole nestačili na Dynamo Kyjev. Na jeho hřišti remizovali 1:1, v domácí odvetě ukrajinskému celku v oslabení podlehli 0:2. "Zklamání to bylo, protože jestli jste zápas sledovali, byla tam červená karta, která to strašně ovlivnila a nedávala smysl. Byla obrovská škoda, že jsme o to přišli takovým způsobem," litoval Černý.

S Rangers si místo toho zahraje Evropskou ligu, kde například narazí doma na Tottenham a venku na Manchester United. "Los je nádherný, osobně se nejvíc těším na zvučná jména, ale celkově další zkušenosti z těchto velkých zápasů. Hlavně se těším na všechny domácí zápasy," řekl bývalý hráč Ajaxu Amsterdam, Utrechtu a Twente Enschede.

Statistiky hráče. Livesport

Před odletem za národním týmem poprvé zažil "derby starých firem", Celtic ale na vlastním stadionu přehrál odvěkého rivala 3:0. "Nepovedlo se to. Přehráli nás úplně ve všem. Teď je to tam nastavené tak, že se je musíme snažit dohnat se vším všudy. Bude to velmi těžké. Rivalita je obrovská. Naštěstí jsou derby naplánovaná ještě minimálně dvě, plus ligový a domácí pohár. Ještě máme hodně šancí na to to změnit. Takovou rivalitu jsem dlouho nezažil v jednom městě. Je pro mě velice speciální, že to zažívám," podotkl Černý.

"Za Spartu a Slavii jsem nikdy nehrál, ale myslím si, že derby v Glasgow je o kapičku větší a takové brutálnější," dodal sedmnáctinásobný reprezentant.