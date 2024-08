Černý už se ve Skotsku cítí jako doma. Vítězná trefa? Proto jsme ho přivedli, chválil kouč

Václav Černý oslavil gól do sítě Motherwellu užil před takřka 50 tisíci fanoušky.

Ideální start do nového angažmá zatím zažívá Václav Černý (26). Pro fanoušky Rangers byl v sobotu hrdinou, neboť týmu z Glasgow vystřelil svým typickým gólem první tři body v sezoně proti Motherwellu. "Proto jsme ho sem přivedli," pochvaloval si trenér Philippe Clement.

V týdnu stihnul za půl hodiny vymyslet asistenci na jediný gól v předkole Ligy mistrů proti Dynamu Kyjev, v sobotu už poprvé slavil gól. Hádáte správně, levačkou obalil míč na vzdálenější tyč.

"Snažil jsem se hledat prostory a například v gólové situaci se nám to povedlo dokonale. Zakončení bylo dobré, takže to byla povedená akce," popisoval Černý skromně.

V Hampden Parku, kde Rangers našli v době rekonstrukce Ibrox Stadium azyl, potěšil takřka 50 tisíc fanoušků.

"To je důvod, proč jsme ho sem přivedli. Chtěli jsme posílit mužstvo tak, aby kolem našich mladých hráčů byli velcí hráči s kvalitou a zkušenostmi," chválil Clement nového svěřence.

Černý pochopitelně zářil spokojeností. První dojem totiž bývá velmi důležitý a jemu se vydařil na jedničku.

"Jsem samozřejmě velmi potěšen, především třemi body," vyprávěl po utkání odchovanec Příbrami. Dost možná to nebyla jen fráze, začátek sezony Rangers byl totiž celkem rozpačitý. Nejprve remíza na Hearts, pak další s Kyjevem. Teď už skotský velkoklub musel zabrat. "Potřebovali jsme to," přikývl. "Je důležité začít doma dobře. Moc jsem si to užíval, nemohl jsem se dočkat, až začnu a budu hrát tyhle zápasy."

Černý také promluvil o tom, jak se v klubu zabydlel. Musela to být rychlovka – 26. července podepsal smlouvu a 3. srpna hned hrál. "Musím říct, že mi všichni moc pomohli, abych se co nejrychleji usadil," chválil klub. "Moc si toho vážím, cítím se už jako doma a mluvím i za svou rodinu, to je pro mě nejdůležitější a teď už se jen soustředím na fotbal."