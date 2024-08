Pepe oficiálně pověsil kopačky na hřebík, končí jako mistr Evropy a legenda Realu Madrid

Portugalský obránce Pepe (41), jenž během bohaté kariéry nastupoval například za Real Madrid, Porto nebo Besiktas, ve čtvrtek oznámil konec profesionální fotbalové kariéry. Pepe je trojnásobným vítězem Ligy mistrů a slavil také triumf na mistrovství Evropy v roce 2016.

Pepe má na kontě 141 startů za portugalskou reprezentaci, čímž se zařadil na třetí místo historických tabulek za bývalé spoluhráče Cristiana Ronalda (212) a Joaa Moutinha (146). Pepe byl nedílnou součástí mužstva, které vyhrálo evropský šampionát v roce 2016.

Na klubové úrovni hrál nesmlouvaný stoper v posledních pěti a půl letech za FC Porto, jehož dres během dvou působení oblékl ve 288 soutěžních utkáních s bilancí 17 gólů a 11 asistencí. Pepe s "Draky" získal čtyři mistrovské tituly a řadu dalších pohárových trofejí.

"Při mé první návštěvě, když jsem přišel do kanceláře FC Porto v Antasu, prezident řekl: 'Tohle bude tvůj domov.' Vítejte, doufám, že budete v Portu šťastný. Vaše štěstí bude i naším štěstím'. Na tato slova od prezidenta vzpomínám," řekl Pepe. "Zápasy, které jsem odehrál na Estádio do Dragao během svého prvního působení, byly velmi zvláštní, protože jsem se díky tomu dostal do hledáčku evropských klubů, a potom jsem měl možnost jít do Realu Madrid," vysvětlil.

"Během mého druhého působení mě opět přivítali s velkou náklonností fanoušci i pracovníci klubu, ke kterým chovám nesmírnou náklonnost. Během této doby v FC Porto jsem měl k dispozici trenérský štáb, který mi velmi pomohl, abych si i nadále užíval fotbal a mohl mít tu čest dělat to, co mám nejraději, tedy hrát fotbal. Když jsem se vracel, rozhodl jsem se vrátit do svého klubu a dál přinášet radost fanouškům," dodal Pepe směrem k angažmá v FC Porto.

Nejdelší část kariéry strávil v Realu Madrid, kde mezi lety 2007 až 2017 odehrál 334 utkání ve všech soutěžích, v nichž se 15krát zapsal mezi střelce a k tomu přidal 20 asistencí. Rodák z brazilského Maceió s "Bílým baletem" třikrát opanoval Ligu mistrů i španělskou nejvyšší soutěž. Celkem s královským velkoklubem získal 15 cenných trofejí, ještě o jednu více zaznamenal v Portu.

Pepe se opakovaně zapsal do historie, v minulé sezoně se stal nejstarším hráčem v poli a později také nejstarším střelcem Ligy mistrů. Zároveň je nejstarším hráčem, který si zahrál na mistrovství Evropy od roku 1960 a jenom Cristiano Ronaldo odehrál více evropských šampionátů.

Kromě FC Porto a Realu Madrid hrál Pepe na začátku kariéry ještě za Marítimo a po odchodu ze španělského velkoklubu si vyzkoušel tureckou Süper Lig během angažmá v Besiktasi.