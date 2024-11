Zavlažování jako zbraň proti Brazílii. Venezuelanům pomohla k cennému bodu netradiční situace

Brazílie ve čtvrtek večer překvapivě jen remizovala v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2026 s Venezuelou 1:1. V závěru duelu, kdy se Kanárci tlačili za vítězstvím, se na hrací ploše Estadio Monumental v Maturínu spustil zavlažovací systém. Zápas byl kvůli této netradiční situaci přerušen, čímž favorit přišel proti oslabenému soupeři o dost možná klíčové momentum.

Pro jihoamerického obra se v dosavadním průběhu bojů o účast na mistrovství světa jednalo v pořadí o šestou bodovou ztrátu. Z 11 utkání dvakrát remizoval, čtyřikrát prohrál a v tabulce mu patří třetí příčka. Tedy za předpokladu, že nakonec bude platný bodový odečet pro Ekvádor. Čtvrtý celek z Uruguaye má navíc jedno utkání k dobru, takže teoreticky mohou Brazilci spadnout až na páté místo.

I to by nicméně zajišťovalo přímý postup dál, na turnaj se z kontinentu dostane šest nejlepších a sedmý půjde do baráže. "Snažili jsme se tvořit hru a být takoví za všech okolností. To je pro náš tým charakteristické," těšilo Dorivala Júniora, přestože jeho svěřenci plnili roli v Maturínu favorita. "Myslím si, že jsme si neměli pouze více štěstí. Byl to krásný duel na sledování, hodně otevřený," dodal.

Klíčovým mužem byl pro Venezuelu především brankář Rafael Romo. Právě on dokázal vychytat za nerozhodného stavu v klíčový moment Vinícia Júniora, který si proti němu neporadil ani z bílého puntíku. Romo tak napravil to, co spáchal chvilku předtím, kdy ve vlastním vápně fauloval právě pronikajícího forvarda Realu Madrid. "Prožil fantastický večer," pochválil soupeře brazilský lodivod. "Celkově to byl z naší strany dobře odehraný, přímočarý zápas. A znovu říkám, hráli jsme tak, jak jsme si přáli. Udělali jsme chybu, která nás přišla draho. Kdybychom měli více času zvrat, možná bychom našli řešení.“

Závěr klání byl opravdu dost hektický. Brazílie se snažila o nalezení cesty k vítěznému gólu, v posledních minutách přitom hrála přesilovku poté, co červenou kartu vyfasoval Alexander González. Ve čtvrté minutě nastavení zahrával Raphinha rohový kop, a když míč padal do šestnáctky, na hřišti se začalo zavlažovat. Venezuelané nakonec i díky této netradiční metodě dokráčeli k zisku cenného bodu.