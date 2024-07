Nejmladší debutant v historii profesionálního sportu? Sullivan naskočil do MLS ve 14 letech

Cavan Sullivan se zapsal do historie MLS.

Fotbalovým světem na uplynulém Euru zatřásl Lamine Yamal (17), jenž oslavil narozeniny den před úspěšným finále. Mladík debutoval z lavičky Barcelony ve věku 15 let a 290 dní, nadějný prospekt hrající v MLS Cavan Sullivan však stihl v noci ze středy na čtvrtek nastoupit do seniorského utkání ještě o rok mladší, přesněji ve věku 14 let a 293 dní. Stal se tak nejmladším hráčem v historii americké nejvyšší soutěže.

Sullivan se stal nejmladším profesionálním sportovcem ve více než stoleté historii kolektivních sportů v USA a nejspíš i nejmladším hráčem, který kdy nastoupil v jakékoli z velkých profesionálních soutěží na světě. Na trávník se dostal v 85. minutě poté, co jeho 20letý bratr Quinn zvýšil na konečných 5:1 pro Philadelphii Union.

Podle agentury AP překonal o dva týdny dosavadní rekord Freddyho Adua, který v zámořské lize debutoval v roce 2004. "Velká gratulace Cavanu Sullivanovi k jeho dnešnímu rekordnímu debutu. Je to těžký rekord k překonání a on to dokázal. Dobrá práce, hodně štěstí chlape," vyjádřil se Adu na sociální síti X.

Podle statistického webu FBref.com byl nejmladším debutantem v jedné z pěti největších fotbalových lig od roku 1988 Ethan Nwaneri, který za Arsenal nastoupil před dvěma lety ve věku 15 let a 181 dní.