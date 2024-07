Lucas Demitra bude hrát fotbal za St. Louis, kde se stal jeho táta hokejovou legendou

MLS Next Pro

Život někdy dokáže napsat zajímavé a silné příběhy. Ve středu večer obletěla svět zpráva, že Lucas Demitra (21) podepsal smlouvu se St. Louis City 2, rezervním týmem St. Louis City SC, účastníka fotbalové MLS. V tomtéž městě přitom kdysi zářil jeho otec Pavol (†36), který se stal nejen hokejovou legendou.

Lucase Demitru fotbal uchvátil už v mládí. Sportovní geny zdědil po svém tátovi, který 7. září 2011 tragicky zahynul při leteckém neštěstí.

Ve slovenské nejvyšší fotbalové lize debutoval jako sedmnáctiletý v sezoně 2020/21 za Trenčín a v tomto klubu strávil většinu své dosavadní kariéry, pouze v ročníku 2022/2023 hostoval půl roku ve Zlatých Moravcích.

Demitru juniora však začaly trápit zdravotní problémy, spekulovalo se o potížích se zády, a ze hřišť prakticky zmizel. V uplynulé sezoně odehrál za Trenčín pouze šest ligových zápasů. Do USA míří s bilancí 45 zápasů, čtyř gólů a dvou asistencí.

Útočník posílil St. Louis City 2, rezervní klub St. Louis, který hraje třetí nejvyšší americkou soutěž MLS Next Pro. Podepsal smlouvu do konce sezony 2025 a v zámoří se pokusí dát své kariéře zásadní impulz. Symbolicky se bude stěhovat do města, v němž se v roce 2003 narodil. Jeho otec zde v letech 1997 až 2003 zanechal nesmazatelnou stopu a v roce 2000 získal Lady Byng Memorial Trophy pro nejslušnějšího hráče zámořské ligy.

Lucasova kroku si všimli i funkcionáři hokejového St. Louis Blues, kteří na sociální síti X napsali: "Vítej zpět v našem městě, Lucasi. Tvůj táta to tu miloval a jsme si jisti, že ty budeš také."