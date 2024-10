City v problémech. Zbývá mi 13 hráčů, tvrdí Guardiola. Na marodku se přidali Savinho a Akanji

Dlouhý seznam zraněných Manchesteru City roste, na marodku se po středeční porážce v Ligovém poháru s Tottenhamem 2:1 zařadili křídelník Savinho (20) a obránce Manuel Akanji (29). Trenéru Pepu Guardiolovi (53) tak prý v týmu zůstalo pouze 13 hráčů k dispozici.

Savinho byl v 62. minutě odnesen na nosítkách se zjevným zraněním kotníku, zatímco Akanji do zápasu nenastoupil vůbec kvůli svalovému problému, který se objevil při rozcvičce.

Manchester City už postrádá klíčové hráče jako Kevina De Bruyneho, Rodriho a Kylea Walkera, poslední zápasy vynechali i Oscar Bobb, Jeremy Doku a Jack Grealish.

"K dispozici máme třináct hráčů, takže jsme ve vážných potížích. Ti, kteří hrají, končí většinou s problémy a záleží, jak se zotaví," řekl Guardiola novinářům. "Za devět let jsme nikdy tolik zranění neřešili. Doufejme, že to u Savinha nebude nic vážného, ale uvidíme... O Akanjim jsem to včera nevěděl, cítil něco ve svalech a dnes se při rozcvičce necítil dobře."

City vládnou Premier League s bodovým náskokem nad Liverpoolem, v sobotu cestují do Bournemouthu.