Amorim o odchodu do United: Vím, že vás to zajímá, ale teď není čas to řešit. Víc řekne po utkání

Vedení Manchesteru United mělo podle několika zdrojů vyřešit otázku nového manažera po konci Erika ten Haga (54). Funkce se ujme Rúben Amorim (39). Portugalský trenér kvůli anglickému angažmá opustí Sporting, nové mužstvo by měl ale převzít až během listopadové reprezentační pauzy. Amorim v pátek ještě povede lisabonský klub v utkání s Amadorou, hovořit o budoucnosti chce až po něm.

Na Old Trafford na začátku týdne skončil kritizovaný Ten Hag. Jako náhradu si Manchester United vyhlédl kouče Sportingu Amorima. Začátkem týdne proto do Lisabonu odcestovala tříčlenná delegace, aby vše dojednala a zdá se, že úkol splnila. Svědčí o tom slova člena vedení anglického klubu Sira Davea Brailsforda, který před středečním pohárovým utkáním proti Leicesteru potvrdil, že obě strany dosáhly dohody.

Amorim se ovšem podle médií do Manchesteru nevydá hned a přicestuje až během nejbližší reprezentační přestávky, která trvá od 11. do 19. listopadu. Do té doby zůstane zaměstnancem Sportingu, který díky výstupní klauzuli dostane odstupné 10 milionů eur.

Očekávalo se, že by portugalský kouč mohl zvěsti potvrdit na čtvrteční tiskové konferenci před pátečním utkáním portugalského mistra s Amadorou. To se ale nestalo. "Vím, že jste přišli, abychom se o tom bavili. Je to přirozené, ale nechme si to až po zápase," řekl Amorim.

"Chci, aby se tým soustředil na zápas. Po něm si o všech těchto záležitostech promluvíme, slibuji. Vše pak bude jasné," dodal. "Nyní bychom jen destabilizovali mužstvo," uzavřel. Sporting se s Amadorou střetne v páteční předehrávce 10. kola portugalské ligy od 21:15.

Dočasným šéfem lavičky Manchesteru United by ještě dva týdny měl být někdejší kanonýr Ruud van Nistelrooij. Bývalý nizozemský reprezentant a střelec anglického klubu si ve středu večer odbyl úspěšnou premiéru, jeho dočasní svěřenci rozstříleli Leicester 5:2 a postoupili do čtvrtfinále Ligového poháru.

Sám Van Nistelrooij by u týmu rád pokračoval v roli asistenta a některá média už informují o tom, že mu bude vyhověno. Amorim si však přivede většinu spolupracovníků.

Poslední výsledky Manchesteru United. Livesport

Realizační tým mají tvořit Carlos Fernandes, Adelio Candido a Emanuel Ferro, brankáře dostane na starosti Jorge Vital a do Anglie se má stěhovat i analytik Paulo Barreira. Za ně obdrží Sporting navrch jeden milion eur.

