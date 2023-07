Fotbalista Evertonu Alli byl šest týdnů na odvykací klinice. Prášky tlumil trauma z dětství

Anglický fotbalista Dele Alli (27) strávil šest týdnů na odvykací klinice v USA, kde se léčil ze závislosti na prášcích na spaní. Ty někdejší velký talent anglického fotbalu bral kvůli úniku z reality a traumatickému dětství. Zkušený záložník, který má ještě na příští sezonu smlouvu s Evertonem, to ve čtvrtek řekl v pořadu The Overlap.

"Trvalo to dlouho, aniž bych si to uvědomoval. Jen jsem chtěl utlumit pocity, které jsem měl. Neuvědomoval jsem si, že to dělám kvůli tomu, ať už to bylo pití, či něco jiného," řekl Alli v rozhovoru s bývalým reprezentantem Garym Nevillem.

Alli rovněž prozradil, že jej jako šestiletého sexuálně obtěžoval přítel jeho matky a později jej poslali do Afriky, aby se naučil disciplíně. V osmi obchodoval s drogami, o čtyři roky později jej adoptovala náhradní rodina.

Nastoupit na odvykací kliniku se Alli definitivně rozhodl v dubnu poté, co jeho nevydařené hostování v Besiktasu ukončilo zranění. Z léčení se vrátil před třemi týdny.

"Jít na rehabilitaci je děsivé, ale nikdy jsem si nedokázal představit, kolik z toho dostanu a jak moc mi to psychicky pomůže," řekl Alli. "Po psychické stránce jsem na tom asi nejlépe, co jsem kdy byl," prohlásil semifinalista mistrovství světa 2018 v Rusku Alli s tím, že je připravený na příští sezonu. V reprezentaci má někdejší opora Tottenhamu na kontě 37 zápasů a tři góly.