Gól s Portugalskem nastartoval sérii smolných momentů, litoval Souček. Těší se na nového kouče

Kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Souček (29) se po vyřazení českého týmu hned po skupinové fázi mistrovství Evropy na další průběh šampionátu raději moc nedíval a zklamání z brzkého vypadnutí zaháněl během volna s rodinou. Nyní už se defenzivní záložník naplno soustředí na nadcházející sezonu ve West Hamu a těší se na nového trenéra Julena Lopeteguiho (57). Věří, že si udrží formu z minulého ročníku, která mu vynesla i obhajobu vítězství v anketě Zlatý míč ČR.

Reprezentace na Euru v Německu uhrála jen bod a ve skupině skončila až poslední. "Trochu už to přebolelo. Rodina vám vždy pomůže, je to takové odlehčení. Jestli jsem od té doby, co jsme skončili poslední zápas, viděl vždy maximálně 15 minut nějakého utkání, tak je to hodně. Říkal jsem si, že teď už na celé Euro nebudu koukat, zklamání bylo velké. Chtěl jsem si dát oddych, moje holky (manželka a dcery) mi udělaly radost," uvedl Souček.

"Je to pryč, příprava na novou sezonu je teď důležitější. Tohle už nevrátím. S odstupem času na to budu vzpomínat, jako vzpomínám na Euro v roce 2021. Tehdy to byl kousek od medaile, teď to byl kousek od postupu, na který jsme měli. Je to o maličkostech. Jako Česko občas trpíme ve vápně. Bojujeme celý zápas, ale dvě tři šance, které musíme dát, neproměníme. To je občas zlomové," doplnil reprezentační kapitán.

Tým trenéra Ivana Haška na šampionátu nejprve gólem inkasovaným v nastavení prohrál s Portugalskem 1:2. Pak po řadě neproměněných šancí remizoval s Gruzií 1:1 a nakonec podlehl v dlouhém oslabení bez vyloučeného Antonína Baráka Turecku 1:2.

"Co přišel nový realizační tým, vše klapalo. Měli jsme čtyři přípravné zápasy a v nich čtyři výhry. Pak jsme vstoupili do turnaje, od začátku to bylo dobré. Ale gól, který jsme v 92. minutě dostali s Portugalskem, odstartoval smolné momenty," řekl Souček.

"Pokračovalo to s Gruzií. Přehrávali jsme ji, měli jsme vyhrát, ale nepovedlo se. Ta výhra by stačila k postupu. Pak jsme viděli, co se stalo s Turky. Od 20. minuty jsme hráli v deseti, i tak jsme mohli vést a zvládnout to. Bohužel se to nakonec nepodařilo," litoval Souček.

Proti Turecku se dočkal první branky na velkém turnaji. "Kamarád mi před Eurem říkal, že bych měl dát gól. Že by ten zápis byl dobrý. Gól jsem si strašně užil. Bylo to v deseti, v tu chvíli nám dal šanci. I když nakonec rozhodující nebyl, budu na něj vzpomínat, je to něco speciálního," podotkl Souček.

V nedělním finále bude více přát Anglii než Španělsku i kvůli tomu, že ve výběru Albionu figuruje jeho spoluhráč z West Hamu útočník Jarrod Bowen, který zatím na turnaji naskočil dvakrát jako střídající. "Hodně lidí Angličany kritizuje, že nehrají tak skvělý fotbal. To sice může být pravda, ale jsou ve finále, takže nikdo jim nemůže nic říct. Bylo by hezké přivítat Jarroda jako mistra Evropy," uvedl Souček s úsměvem.

"O Premier League se říká, že je nejlepší na světě. Triumf na mistrovství světa nebo Evropy jim ale dlouho chybí, zaslouží si to. Španělsko ale hraje skvělý fotbal, asi nejlepší na turnaji. Finále bude asi hodně vypjaté a dobré na koukání," mínil Souček.

Dovolená mu skončí o příštím víkendu. "Přípravu s West Hamem začínám 21. července. Letím rovnou z Česka na Floridu, kde budeme mít 14 dní soustředění. Setkám se tam ve stejný čas se zbytkem týmu. Týden před sezonou se vrátíme do Londýna. Sezona naštěstí začíná trochu déle, až 17. srpna, takže s týmem budu mít dost času na přípravu," řekl Souček.

Ve West Hamu po sezoně skončil trenér David Moyes, kterého nahradil bývalý kouč španělské reprezentace nebo Realu Madrid Lopetegui. "Bude to hodně jiné. Přišel nový trenér a celý realizační tým. Těším se na to, to občerstvení a nový start je vždy fajn. Nový trenér má toho hodně za sebou, věřím, že to přinese i k nám," uvedl Souček.

Lopetegui mu před Eurem napsal a popřál hodně štěstí. "To byl můj první kontakt s ním. Teď se potkáme, až přijedu na soustředění. Věřím, že bude třeba i individuální rozhovor, jak co cítím já, jak on. Možná jsme se potkali, když byl ve Wolverhamptonu, ale maximálně jsme si podali ruku. Těším se na to, jaké to vše bude. Ptal jsem se hráčů, co ho měli, jaké budou tréninky a tak. Měl jsem jen pozitivní ohlasy, věřím, že se mi to potvrdí," dodal Souček.

S West Hamem chce znovu skončit v první polovině tabulky Premier League. "Třikrát jsme si užili evropské poháry. Věřím, že se o ně pokusíme hrát znovu, je to něco speciálního. Z individuálního hlediska si přeju, aby to jen pokračovalo. Za čtyři a půl roku, co tam jsem, jsem odehrál pomalu každý zápas. Doufám, že se do toho zase dostanu a bude to pokračovat třeba jako poslední rok," doplnil bývalý hráč pražské Slavie.

