Guardiola zůstává u Manchesteru City, s týmem prodlouží smlouvu o další rok

Ostřílený trenér Pep Guardiola (53) podle informací serveru The Athletic prodloužil smlouvu s Manchesterem City o další rok. Součástí kontraktu by navíc měla být opce s možností dalšího prodloužení, a to o 12 měsíců. Španěl působí v klubu od roku 2016, šestkrát s ním vyhrál Premier League a jednou také Ligu mistrů.

Stávající Guardiolova smlouva v City měla vypršet na konci probíhající sezony, pokud se nová naplní, bude trenér v klubu více než deset let.

Pro fanoušky City je to zajímavá zpráva, protože klub se nachází v Premier League v herní krizi a poprvé pod vedením španělského trenéra prohrál čtyři zápasy v řadě. V tabulce je druhý a na Liverpool ztrácí pět bodů.

"Věděli jsme, že nás čeká těžká sezona a zatím se to naplňuje. Aktuálně jsme sice v mírném útlumu, ale je pro nás výzva dostat se zpět na vlnu. Chci téhle výzvě čelit a pomoci hráčům, aby se z krize dostali," řekl po tetí ze čtyř proher.

V posledních měsících se objevily spekulace o tom, že by zkušený kouč mohl převzít brazilský národní tým, nová smlouva v Manchesteru však možnost zajímavého spojení smetla ze stolu.

Tabulka Premier League